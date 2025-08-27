Ebru Şahin imaj değişikliğine gitti! Yeni saç rengini sosyal medyadan paylaştı

Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai gibi dizilerde rol alan Ebru Şahin, son olarak Murat Yıldırım ile beraber Gizli Bahçe dizisinde rol aldı. Yeni sezon öncesi saçlarını boyatan Ebru Şahin'in yeni imajına beğeni yağdı.

EBRU ŞAHİN'İN YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI

Ebru Şahin, 2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine girmişti. Bir süredir ABD'de yaşayan Ebru Şahin, yeni imajını sosyal medyadan paylaştı.

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve 4,1 milyon takipçisi bulunan Ebru Şahin, son olarak saçlarını boyattığı yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Yeni görünümüyle beğeni toplayan Şahin, takipçilerinin beğenisini topladı.

Eşi Cedi Osman, 18 Mayıs'ta Ebru Şahin’in 31. yaşını "Doğum günün kutlu olsun sevgilim, iyi ki seni seviyorum" notuyla kutlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Amsterdam’a seyahat eden çift, arkadaşlarıyla geçirdikleri eğlenceli anları sosyal medyada paylaşmıştı.