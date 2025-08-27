Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ebru Şahin imaj değişikliğine gitti! Yeni saç rengini sosyal medyadan paylaştı

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin, imaj değişikliğine gitti ve saç rengini değiştirdi. Yeni saç rengini sosyal medyadan paylaşan Ebru Şahin'e beğeni yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ebru Şahin imaj değişikliğine gitti! Yeni saç rengini sosyal medyadan paylaştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 17:35

Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai gibi dizilerde rol alan , son olarak Murat Yıldırım ile beraber dizisinde rol aldı. Yeni sezon öncesi saçlarını boyatan Ebru Şahin'in yeni imajına beğeni yağdı.

EBRU ŞAHİN'İN YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI

Ebru Şahin, 2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu ile dünya evine girmişti. Bir süredir ABD'de yaşayan Ebru Şahin, yeni imajını sosyal medyadan paylaştı.

Ebru Şahin imaj değişikliğine gitti! Yeni saç rengini sosyal medyadan paylaştı

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve 4,1 milyon takipçisi bulunan Ebru Şahin, son olarak saçlarını boyattığı yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Yeni görünümüyle beğeni toplayan Şahin, takipçilerinin beğenisini topladı.

Ebru Şahin imaj değişikliğine gitti! Yeni saç rengini sosyal medyadan paylaştı

Eşi Cedi Osman, 18 Mayıs'ta Ebru Şahin’in 31. yaşını "Doğum günün kutlu olsun sevgilim, iyi ki seni seviyorum" notuyla kutlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Amsterdam’a seyahat eden çift, arkadaşlarıyla geçirdikleri eğlenceli anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Ebru Şahin imaj değişikliğine gitti! Yeni saç rengini sosyal medyadan paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı arasında tazminat krizi! Astronomik rakamlar kriz çıkardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nursel Ergin zor günleri anlattı! Yeni imajına beğeni yağdı
ETİKETLER
#Ebru Şahin
#gizli bahçe
#cedi osman
#Yeni Imaj
#Saçlar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.