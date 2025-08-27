Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Nursel Ergin zor günleri anlattı! Yeni imajına beğeni yağdı

Sunucu Nursel Ergin, önce rahim ardından meme kanseriyle mücadele etmişti. Zorlu süreci sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü isim, kısa süre sonra sevindirici haberi de aynı platformdan duyurmuştu. Şimdilerde ise yeni tarzını sergileyen Nursel Ergin, hayranlarından tam not aldı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 16:30

Zorlu bir hayat hikayesi olan katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışma programının ardından sunduğu yapımlarla beğeni kazandı. Geçtiğimiz yıl ilk olarak daha kanseri ise olduğunu açıklayan Nursel Ergin, zor günleri geride bıraktı ve yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

NURSEL ERGİN'İN YENİ İMAJINA YORUM YAĞDI

Uzun zamandır peruk takan Nursel Ergin, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. Zaman zaman peruk kullanmayı tercih eden Nursel Ergin kısa saçlarını griye boyadı. Nursel Ergin paylaşımına, "Yeni Ben. Sahip olduklarınla değil, Dokunduğun hayatlarla hatırlanacaksın. Birine ilham vermek, kalbini iyileştirmek, Bir hayatı değiştirmek, bunlar asıl mirasındır" dedi.

Nursel Ergin'in karesini gören takipçileri, "Çok güzel olmuş", "Her hali güzel", "Kısa saç çok yakışmış" gibi yorumlar yaptı.

NURSEL ERGİN SAÇINI KAZITTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Saçını kazıttığı anları da sosyal medya hesabında paylaşan Ergin, göz yaşlarına boğularak, "Bu anı asla unutmayacağım." notunu düşmüştü.

NURSEL ERGİN YAŞADIĞI ZOR GÜNLERİ BÖYLE ANLATTI

Nursel Ergin yaşadığı zor süreçler hakkında, "Ben 'bundan ne öğrenmeliyim' diye düşündüm. Saçlar gidiyor, güzelliğiniz gidiyor. Şu an 42 kiloyum. Kendinize bebekler gibi bakmanız gereken bir dönem. Kimin ne dediğini boş verin. Enerjinizi kim düşürüyorsa, onlardan uzaklaşmanız gereken bir dönem bu dönem. O kadar uykusuz zor gecelerim oldu ki…" dedi.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.