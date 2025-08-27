Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Pelin Akil ile Anıl Altan resmen boşandı

Arka Sıradakiler setinde tanışan ve 2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan bugün resmi olarak boşandı. Haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan çift geçtiğimiz ay, ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu.

Pelin Akil ile Anıl Altan resmen boşandı
27.08.2025
27.08.2025
saat ikonu 15:10

2016 yılında evlenen oyuncu çift Pelin Akil ve ’ın evliliği bugün bitti. 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan çiftin sık sık boşanacağı iddia edilse de çift uzun süre bu iddiayı yalanladı. Ancak Pelin Akil, geçtiğimiz ay Anıl Altan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN RESMİ OLARAK BOŞANDI

Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, çiftin resmi olarak boşandığı ortaya çıktı. Pelin Akil, geçtiğimiz ay Anıl Alatan ile karı koca olarak ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu.

Pelin Akil ile Anıl Altan resmen boşandı

PELİN AKİL AYRILIK HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Pelin Akil, hakkında çıkan haberlerle ilgili geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozarak ayrılığı doğruladı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Pelin Akil, “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Ancak çocuklarımız var, o yüzden hayatımız boyunca hep bir bağımız olacak. Biz hâlâ birbirimizi seviyoruz ama bu başka bir anlam taşımamalı” dedi. Akil'in açıklamasından kısa süre sonra sosyal medya hesabından “Altan” soyadını kaldırması dikkat çekti.

Pelin Akil ile Anıl Altan resmen boşandı
TGRT Haber
