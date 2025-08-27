Pelin Akil ile Anıl Altan resmen boşandı

2016 yılında evlenen oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan’ın evliliği bugün bitti. 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan çiftin sık sık boşanacağı iddia edilse de çift uzun süre bu iddiayı yalanladı. Ancak Pelin Akil, geçtiğimiz ay Anıl Altan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN RESMİ OLARAK BOŞANDI

Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, çiftin resmi olarak boşandığı ortaya çıktı. Pelin Akil, geçtiğimiz ay Anıl Alatan ile karı koca olarak ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu.

PELİN AKİL AYRILIK HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Pelin Akil, hakkında çıkan haberlerle ilgili geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozarak ayrılığı doğruladı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Pelin Akil, “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Ancak çocuklarımız var, o yüzden hayatımız boyunca hep bir bağımız olacak. Biz hâlâ birbirimizi seviyoruz ama bu başka bir anlam taşımamalı” dedi. Akil'in açıklamasından kısa süre sonra sosyal medya hesabından “Altan” soyadını kaldırması dikkat çekti.