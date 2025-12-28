29 Aralık Kırşehir’de okullar tatil mi? Kırşehir'de kar yağışı başladı

Kategoriler
Ülkenin büyük kısmında soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Kırşehir'de de özellikle akşam saatlerinde kar yağışı yoğun olmaya başladı.
Kar yağışıyla beraber birçok çocuk kartopu oynamak için sokaklara çıkarken, tatil konusu da merak edilir hale geldi.
Kırşehir'de etkili olan kar yağışının ardından tatil de gündeme geldi.
Ancak Kırşehir Valiliği kar tatiline yönelik henüz resmi bir duyuru yapmadı.