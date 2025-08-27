Menü Kapat
28°
 Dilek Ulusan

Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin 45 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor

1990’lı yılların unutulmaz filmlerinden 'Evde Tek Başına' ile dünya çapında şöhret kazanan Macaulay Culkin'in son hali 'pes' dedirtti. 45 yaşına giren Macaulay Culkin, çocuk yaşta elde ettiği başarıyla hafızalara kazındı.

Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin 45 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor
27.08.2025
27.08.2025
saat ikonu 14:23

Henüz 10 yaşındayken oynadığı 'Kevin McCallister' karakteri, onu sinema tarihinin en ikonik çocuk oyuncularından biri haline getirdi. Yeni yaş gününü kutlayan Macaulay Culkin'in 45 yaşına girdiğini duyanlar şaştı kaldı.

MACAULAY CULKIN 45 YAŞINDA

Her yılbaşında ekranlarda yayınlanan Evde Tek Başına filminin yıldız 45 yaşına girdi. Doğum günü kutlamasıyla tekrar gündem olan Macaulay Culkin'in yeni yaşına kimse inanamadı.

Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin 45 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor

MACAULAY CULKIN'IN SON HALİ GÜNDEM OLMUŞTU

Evde Tek Başına filmiyle çocuk yaştan itibaren göz önünde olan Macaulay Culkin, bir dönem zor günler geçirdi. Çalkantılı bir hayat yaşayan Macaulay Culkin, ablasının genç yaşta ölümüyle de büyük üzüntü yaşadı. Bir dönem madde kullanımından dolayı tedavi de gören , yıllar sonra sağlığına kavuştu.

Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin 45 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor

MACAULAY CULKIN KAÇ YAŞINDA?

26 Ağustos 1980 New York doğumlu Macaulay Culkin, Evde Tek Başına, Evde Tek Başına 2 ve Richie Rich filmlerinde rol aldı. 1990'ların en başarılı çocuk aktörlerinden biri olarak kabul edilen Culkin, bir Altın Küre Ödülü adaylığı ve diğer ödüller aldı.

Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin 45 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor
