Serenay Aktaş, Murat Yıldırım'ı ifşaladı! "Daha küçük birini istiyorum"

Murat Yıldırım uzun bir aranın ardından Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Murat Yıldırım hakkında sosyal medyada bazı iddialar dolaşırken, bir iddia da Survivor yarışmasıyla tanınan Serenay Aktaş oldu.

SERENAY AKTAŞ, MURAT YILDIRIM İDDİASIYLA GÜNDEM OLDU

Son dönemde oyuncu dünyasında taciz ve mobbing iddiaları sosyal medyada gündem olurken, bir iddia da Serenay Aktaş'tan geldi. 2021-2022 yılları arasında yayınlanan Aziz dizisinin başrolünde olan Aktaş, o dönem diziye kabul edilmedi.

Serenay Aktaş, Instagram hesabından diziyle bütçe konuşmak üzereyken Murat Yıldırım'ın 'Karşımda daha küçük gösteren birini istiyorum' demesi üzerine kadroya alınmadığını iddia etti. O dönem Aziz dizisinin başrol oyuncusu 1999 doğumlu Simay Barlas oldu.

Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyada gündem oldu. Muhabir Akif Yaman, Murat Yıldırım'ın imza dahi atan oyuncuları işten çıkarttığını iddia etti.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Ekim 1993 İstanbul doğumlu Serenay Aktaş, 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olmuştur. Survivor Allstar'a katılacak olan Serenay Aktaş'ın Beşiktaş'a transferi iptal edildi. Aktaş bu haberi sosyal medyadan duyurdu.