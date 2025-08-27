Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasındaki villa krizi sona erdi! Ailede buzlar eridi

Ercan Deniz ile Özcan Deniz'in ortak olan villalar sebebiyle arası açılmış ve iki kardeş mahkemelik olmuştu. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, Özcan Deniz'in ailesinin kendisini dövdüğünü iddia ederken, Ercan Deniz ise Feyza Aktan hakkında ortaya attığı DNA testi iddiasıyla günlerce konuşuldu. Abi kardeş arasında buzlar eridi.

ERCAN DENİZ İLE ÖZCAN DENİZ ARASINDA VİLLA KRİZİ BİTTİ

Baeyaz Magazin'in iddiasına göre; Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile barışı sağladığı ve aralarında imzaladıkları protokolle ağabeyine iki villa verdiği öne sürüldü. Anne Kadriye Deniz'in aile içinde yaşanan problemlerin çözüldüğü bilgisini verdiği de programda belirtildi.

SAMAR DADGAR'IN DARP İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz kardeşi Ercan Deniz ile mahkemelik olmasının ardından kavgaya anne Kadriye Deniz de dahil oldu. Kadriye Deniz, “Barışmazsanız villaları yakarım” derken, Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da küplere bindi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dadgar, "Kadriye Deniz karnıma dakikalarca tekme attı" dedi.

ANNE KADRİYE DENİZ, OĞLU ÖZCAN DENİZ'İ SİLMİŞTİ

Katıldığı televizyon programında konuşan anne Kadriye Deniz, "Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" dedi.

Özcan Deniz'in sözleri sonrası Kadriye Deniz, oğlunu hayatından çıkarttığını da belirtmişti.