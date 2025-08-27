Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasındaki villa krizi sona erdi! Ailede buzlar eridi

Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında devam eden gerginlik bitti. Aralarındaki buzları eriten Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz aralarında protokol imzalayarak barış sağladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasındaki villa krizi sona erdi! Ailede buzlar eridi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 10:47

ile 'in ortak olan villalar sebebiyle arası açılmış ve iki kardeş mahkemelik olmuştu. Özcan Deniz'in eşi , Özcan Deniz'in ailesinin kendisini dövdüğünü iddia ederken, Ercan Deniz ise Feyza Aktan hakkında ortaya attığı iddiasıyla günlerce konuşuldu. Abi kardeş arasında buzlar eridi.

ERCAN DENİZ İLE ÖZCAN DENİZ ARASINDA VİLLA KRİZİ BİTTİ

Baeyaz Magazin'in iddiasına göre; Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile barışı sağladığı ve aralarında imzaladıkları protokolle ağabeyine iki verdiği öne sürüldü. Anne Kadriye Deniz'in aile içinde yaşanan problemlerin çözüldüğü bilgisini verdiği de programda belirtildi.

Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasındaki villa krizi sona erdi! Ailede buzlar eridi

SAMAR DADGAR'IN DARP İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz kardeşi Ercan Deniz ile mahkemelik olmasının ardından kavgaya anne Kadriye Deniz de dahil oldu. Kadriye Deniz, “Barışmazsanız villaları yakarım” derken, Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da küplere bindi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dadgar, "Kadriye Deniz karnıma dakikalarca tekme attı" dedi.

Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasındaki villa krizi sona erdi! Ailede buzlar eridi

ANNE KADRİYE DENİZ, OĞLU ÖZCAN DENİZ'İ SİLMİŞTİ

Katıldığı televizyon programında konuşan anne Kadriye Deniz, "Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" dedi.

Özcan Deniz'in sözleri sonrası Kadriye Deniz, oğlunu hayatından çıkarttığını da belirtmişti.

Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasındaki villa krizi sona erdi! Ailede buzlar eridi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yönetmen Selim Evci'ye taciz suçlaması! Tüm işleri iptal edildi, filmi yayından kaldırıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taylor Swift evleniyor! Travis Kelce'den evlilik teklifi geldi, yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı
ETİKETLER
#villa
#özcan deniz
#barış
#dna testi
#samar dadgar
#Ercan Deniz
#Aile Krizi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.