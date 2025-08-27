Taylor Swift evleniyor! Travis Kelce'den evlilik teklifi geldi, yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı

İki yıldır birlikte olan Taylor Swift ve Travis Kelce çifti nişanlandı. Haberi nişan fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya hesabından duyuran çift ortak gönderilerine “İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor” yazdı.

TAYLOR SWIFT VE TRAVIS KELCE NİŞANLANDI

Zaman zaman ilişkilerinin reklam aşkı olduğu iddia edilse de Taylor Swift her defasında yalanladı. Hatta bazı kaynaklar, ayrılık tarihlerinin de bu anlaşmada çoktan belirlenmiş olduğu söylendi.

2023’ün yaz aylarından beri birlikte olan çift aslında o gün bugündür birbirlerinden hiç ayrılmadı ve aşklarını bu mutlu sona hazırlamaya devam etti.

Travis Kelce yemyeşil ve çiçeklerle süslü bir bahçenin içinde, dizlerinin üzerine çöküp sevgilisi Taylor Swift'e evlenme teklif etti. Taylor Swift ve nişanlısı Travis Kelce o kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını duyurdu.

Taylor Swift’in parmağındaki altın çerçeveye oturtulmuş gösterişli yüzüğün saf elmastan yapıldığı ve fiyatının ise 550,000 dolar yani 23 milyona yakın olduğu konuşuluyor.

TRAVIS KELCE KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

5 Ekim 1989 ABD doğumlu Travis Kelce, NFL bünyesinde mücadele eden Kansas City Chiefs takımında tight end pozisyonunda görev yapan Amerikan futbolcusudur.