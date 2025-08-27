Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Taylor Swift evleniyor! Travis Kelce'den evlilik teklifi geldi, yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift evleniyor. Travis Kelce'nin çiçekler içinde evlenme teklif ettiği anları sosyal medyadan paylaşan Taylor Swift magazin gündemine oturdu.

Taylor Swift evleniyor! Travis Kelce'den evlilik teklifi geldi, yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı
İki yıldır birlikte olan ve Travis Kelce çifti nişanlandı. Haberi fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya hesabından duyuran çift ortak gönderilerine "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" yazdı.

TAYLOR SWIFT VE TRAVIS KELCE NİŞANLANDI

Zaman zaman ilişkilerinin reklam aşkı olduğu iddia edilse de Taylor Swift her defasında yalanladı. Hatta bazı kaynaklar, ayrılık tarihlerinin de bu anlaşmada çoktan belirlenmiş olduğu söylendi.

Taylor Swift evleniyor! Travis Kelce'den evlilik teklifi geldi, yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı

2023'ün yaz aylarından beri birlikte olan çift aslında o gün bugündür birbirlerinden hiç ayrılmadı ve aşklarını bu mutlu sona hazırlamaya devam etti.

Taylor Swift evleniyor! Travis Kelce'den evlilik teklifi geldi, yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı

Travis Kelce yemyeşil ve çiçeklerle süslü bir bahçenin içinde, dizlerinin üzerine çöküp sevgilisi Taylor Swift'e evlenme teklif etti. Taylor Swift ve nişanlısı Travis Kelce o kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını duyurdu.

Taylor Swift evleniyor! Travis Kelce'den evlilik teklifi geldi, yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı

Taylor Swift'in parmağındaki altın çerçeveye oturtulmuş gösterişli yüzüğün saf elmastan yapıldığı ve fiyatının ise 550,000 dolar yani 23 milyona yakın olduğu konuşuluyor.

TRAVIS KELCE KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

5 Ekim 1989 ABD doğumlu Travis Kelce, NFL bünyesinde mücadele eden Kansas City Chiefs takımında tight end pozisyonunda görev yapan Amerikan futbolcusudur.

Taylor Swift evleniyor! Travis Kelce'den evlilik teklifi geldi, yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı
