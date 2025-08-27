Yönetmen Selim Evci'ye taciz suçlaması! Tüm işleri iptal edildi, filmi yayından kaldırıldı

İlk Çizgi, Rüzgarlar, Saklı ve son filmi Savrulan Zaman ile sanat dünyasında tanınan Selim Evci hakkında ortaya atılan taciz iddiaları kariyerine gölge düşürdü.

YÖNETMEN SELİM EVCİ'YE YÖNELİK TACİZ İDDİASI

Adı taciz iddialarına karışan bir isim de yönetmen Selim Evci oldu. Sinema kariyerine 2008 yapımı İki Çizgi ile başlayan Selim Evci, yönetmen olarak birçok projeye imza attı. Ancak hakkında ortaya atılan taciz iddiaları, kariyerine gölge düşürdü. Yaprak Civan isimli bir kadın, Evci'nin ofisinde asistan olarak çalıştığı dönemde fiziksel tacize uğradığını öne sürdü. Civan, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşarak sürece dahil oldu.

SELİM EVCİ TÜM PROJELERDEN ÇIKARILDI

Taciz iddialarının ardından Akbank Sanat, Selim Evci ile tüm iş ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Yapılan resmi açıklamada; "Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, iş ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verilmiştir. Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir. " denildi.

SELİM EVCİ'NİN TÜM FİLMLERİ YAYINDAN KALDIRILDI

Yönetmen Selim Evci hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından bir adım da dijital yayın platformu MUBİ'den geldi. MUBI'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci'nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman'ı programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz." denildi.

SELİM EVCİ FİLMLERİ

Kırmızıyı Arayan Adam, Duvarın Arkası adlı iki kısa belgeselin yönetmenliğini ve film müziklerini yaptı. 2008'de, ilk uzun metraj filmi İki Çizgi'nin yönetmenliğini, senaristliğini yaptı ve kurgusunu gerçekleştirdi. Film, 65. Venedik Film Festivali'nde ilk filmlerin yarıştığı 23. Film Eleştirmenleri Haftası bölümünde dünya prömiyerini yaptı ve 30'un üzerinde festivale katıldı.