Tayanç Ayaydın sessizliğini bozdu! Taciz iddiasıyla anılıyordu

Tozluyaka dizisinde rol alan Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından aynı dizide rol alan oyuncu Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Kendisine gelen mesajları yayınlayan oyuncu, "Sürekli beni sözlü yazılı taciz etti." dedi.

TAYANÇ AYAYDIN HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARINI CEVAPLADI

Mesaj attığını doğrulayan Tatanç Ayaydın, "Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim" dedi.

"Düşüncesiz davrandığını da belirten Ayaydın, "Şunu da açıkça belirtmeliyim; Düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir. Ben bunların hiç birini yapmadım. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır." dedi.

BURÇİN TERZİOĞLU PARTNERİ TAYANÇ AYAYDIN HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARINA SESSİZ KALAMADI

Burçin Terzioğlu Güzel Koy dizisinde beraber rol aldığı Tayanç Ayaydın'ın taciz iddiaları sonrası , “Geçmişte ya da günümüzde, adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım.” dedi.