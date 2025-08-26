Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Tayanç Ayaydın sessizliğini bozdu! Taciz iddiasıyla anılıyordu

Oyuncu Doğa Lara Akkaya Tozluyaka dizisinde birlikte rol aldığı Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları ifşa ederek “Sürekli beni sözlü, yazılı taciz etti. Set bitti bunları yazdı.” dedi. Günler sonra hakkındaki iddialar hakkında konuşan Tayanç Ayaydın, "Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum.” dedi.

Tayanç Ayaydın sessizliğini bozdu! Taciz iddiasıyla anılıyordu
26.08.2025
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 16:39

Tozluyaka dizisinde rol alan Doğa Lara Akkaya, hesabından aynı dizide rol alan oyuncu Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Kendisine gelen mesajları yayınlayan oyuncu, "Sürekli beni sözlü yazılı taciz etti." dedi.

TAYANÇ AYAYDIN HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARINI CEVAPLADI

Mesaj attığını doğrulayan Tatanç Ayaydın, "Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim" dedi.

Tayanç Ayaydın sessizliğini bozdu! Taciz iddiasıyla anılıyordu

"Düşüncesiz davrandığını da belirten Ayaydın, "Şunu da açıkça belirtmeliyim; Düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir. Ben bunların hiç birini yapmadım. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır." dedi.

Tayanç Ayaydın sessizliğini bozdu! Taciz iddiasıyla anılıyordu

BURÇİN TERZİOĞLU PARTNERİ TAYANÇ AYAYDIN HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARINA SESSİZ KALAMADI

Burçin Terzioğlu Güzel Koy dizisinde beraber rol aldığı Tayanç Ayaydın'ın taciz iddiaları sonrası , “Geçmişte ya da günümüzde, adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım.” dedi.

Tayanç Ayaydın sessizliğini bozdu! Taciz iddiasıyla anılıyordu
