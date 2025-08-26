Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kaan Miraç Sezen, Manifest grubu üyesi Lidya Pınar ile aşkını duyurdu

Oyuncu Kaan Miraç Sezen, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Lidya Pınar ile ilişkisini doğruladı. Sezen; "Zamanla inşa edilen bir aşk" sözleriyle duygularını paylaştı

Kaan Miraç Sezen, Manifest grubu üyesi Lidya Pınar ile aşkını duyurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.08.2025
16:18
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
16:18

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Kaan Miraç Sezen ve Lidya Pınar'dan itiraf geldi. Kaan Miraç Sezen, muhabirlerin aşk sorusunu cevapladı ve "mutluyum" dedi.

KAAN MİRAÇ SEZEN İLE LİDYA PINAR AŞKINDA YENİ GELİŞME

Oyuncu Kaan Miraç Sezen, bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Manifest grubunun üyesi Lidya Pınar ile ilişkisini doğruladı.

Miraç Sezen, gazetecilerin sorularına verdiği cevapta; "Şu an çok tatlı bulduğum biriyle birlikteyim. Zamanla inşa edilen bir aşk diyebiliriz. Biz tam bir sene önce tanıştık." dedi.

Kaan Miraç Sezen, Manifest grubu üyesi Lidya Pınar ile aşkını duyurdu

Gazetecilerin, "Bundan haberimiz yokmuş, gözümüzden kaçırmışız" sözlerine karşılık ise Sezen; "Gizlemeyi seviyorum, belirli noktaları." yanıtını verdi.

KAAN MİRAÇ SEZEN KAÇ YAŞINDA?

6 Eylül 2002 Bursa doğumlu Kaan Miraç Sezer, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçiş yaptı. İlk eğitimini Ekim Sanat Atolünde aldı.

Kaan Miraç Sezen, Manifest grubu üyesi Lidya Pınar ile aşkını duyurdu

LİDYA PINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 yaşındaki Lidya Pınar, Manifest grubuyla adını geniş kitlelere duyurdu. Big 5 Türkiye yarışmasına katılmasıyla hayatı değişen Lidya Pınar, 5 ekip arkadaşıyla beraber Zamansızlık, Snap, Zehir ve Durma gibi şarkıları seslendirdi.

Kaan Miraç Sezen, Manifest grubu üyesi Lidya Pınar ile aşkını duyurdu
Tuba Ünsal da taciz itirafında bulundu: Benim de başıma geldi
ETİKETLER
#müzik
#oyunculuk
#Kaan Miraç Sezen
#Lidya Pınar
#Aşk Ilişkisi
#Manifest
#Magazin
