Kaan Miraç Sezen, Manifest grubu üyesi Lidya Pınar ile aşkını duyurdu

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Kaan Miraç Sezen ve Lidya Pınar'dan itiraf geldi. Kaan Miraç Sezen, muhabirlerin aşk sorusunu cevapladı ve "mutluyum" dedi.

KAAN MİRAÇ SEZEN İLE LİDYA PINAR AŞKINDA YENİ GELİŞME

Oyuncu Kaan Miraç Sezen, bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Manifest grubunun üyesi Lidya Pınar ile ilişkisini doğruladı.

Miraç Sezen, gazetecilerin sorularına verdiği cevapta; "Şu an çok tatlı bulduğum biriyle birlikteyim. Zamanla inşa edilen bir aşk diyebiliriz. Biz tam bir sene önce tanıştık." dedi.

Gazetecilerin, "Bundan haberimiz yokmuş, gözümüzden kaçırmışız" sözlerine karşılık ise Sezen; "Gizlemeyi seviyorum, belirli noktaları." yanıtını verdi.

KAAN MİRAÇ SEZEN KAÇ YAŞINDA?

6 Eylül 2002 Bursa doğumlu Kaan Miraç Sezer, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçiş yaptı. İlk oyunculuk eğitimini Ekim Sanat Atolünde aldı.

LİDYA PINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 yaşındaki Lidya Pınar, Manifest grubuyla adını geniş kitlelere duyurdu. Big 5 Türkiye yarışmasına katılmasıyla hayatı değişen Lidya Pınar, 5 ekip arkadaşıyla beraber Zamansızlık, Snap, Zehir ve Durma gibi şarkıları seslendirdi.