Tuba Ünsal da taciz itirafında bulundu: Benim de başıma geldi

Sanat camiası peş peşe gelen taciz ifşalarını ve iddialarını konuşuyor. Oyuncular Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak'ın tacizle suçlanmasının ardından son olarak Mesut Süre de taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Tuba Ünsal da konuyla ilgili konuşarak, "Benim de başıma geldi" dedi.

TUBA ÜNSAL DA TACİZ İTİRAFINDA BULUNDU

Tuba Ünsal da taciz ifşaları hakkındaki sorulara cevap vererek, 'Erkek egemen bir sektör. Benim de başıma geldi. Bunu bugün konuşabildiğimiz için çok mutluyum' dedi.

Ünsal'a daha sonra yaşadığı taciz olayının hangi projede başına geldiği soruldu. Ünlü isim; 'Bunlar işi magazinleştirmek olur. Bir masada 4 kadından 3'ü konuştuğunda tacize uğruyor.' sözleriyle cevap verdi.