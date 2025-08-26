Menü Kapat
26°
Mesut Süre taciz iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Son günlerde yayınlanan taciz iddialarına yaptığı programla tanınan Mesut Süre de dahil oldu. Sosyal medya bir kadın kullanıcı Mesut Süre tarafından taciz edildiğini iddia etti. Yapım şirketi, Mesut Süre'nin İlişki Testi programıyla ilişkisinin kesildiğini açıkladı. Metin Süre hakkındaki iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Mesut Süre taciz iddiaları hakkında ilk kez konuştu
26.08.2025
26.08.2025
saat ikonu 14:54

Son günlerde gündemi sarsan iddiaları büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Yaptığı internet programıyla çok konuşulan Mesut Süre de taciz iddialarıyla gündem olan isimlerden biri oldu. İddialar sonrası İlişki Testi programının yapımcısı Mesut Süre ile yolları ayırdı.

MESUT SÜRE HAKKINDAKİ İDDİALAR HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Mesut Süre taciz iddialarını şaşıracak takip ettiğini belirterek, "Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım.. Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bi anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastidir. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm" dedi.

Yapım şirketi yaptığı son açıklamada İlişki Testi programında Mesut Süre'nin artık yer almayacağını belirterek, 'İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre'yle bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
#taciz
#Hukuki Yaptırımlar
#Mesut Süre
#İlişki Testi
#İtibar Suikasti
#Magazin
