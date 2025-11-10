Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte! İşte 10 Kasım 2025 güncel döviz kuru

Piyasalarda hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftayı yükselişle kapatan dolar ve euro kurundaki gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni haftada euro düşüşe geçerken, dolar yükseliş trendini koruyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 10 Kasım 2025 güncel dolar ve euro döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?

Alış (TL): 42,2174

Satış (TL): 42,2499

EURO NE KADAR?

Alış (TL): 48,8082

Satış (TL): 48,8174