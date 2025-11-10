Altın fiyatları bir anda fırladı! İşte gram altının yeni fiyatı

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftada da kendini göstermeye başladı. 52 haftalık yükselişi sert düşüşlerle bozulan altın fiyatları yeni haftayla birlikte toparlanma başladı. Haftayı 5 bin 420,64 TL ile kapatan altın fiyatları yeni haftayı yükselişle açtı. Gram altın 5 bin 491,80 TL seviyesine çıktı. Çeyrek altın ise 9 bin 245,00 TL seviyesine yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Kasım altın fiyatları...

10 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.491,02

SATIŞ(TL) 5.491,80

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.171,00

SATIŞ(TL) 9.245,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 37.365,00

SATIŞ(TL) 37.930,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.117,76

SATIŞ(TL) 5.348,99

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.046,76

SATIŞ(USD) 4.047,34