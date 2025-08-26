Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Kalben otobüste uğradığı tacizi anlattı

Ünlü şarkıcı Kalben, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 19 yaşındayken otobüste uğradığı tacizi anlattı. Kalben sözlerini "Acımız ortak, düşmanımız ortak. Yalnız değiliz" sözleriyle bitirdi.

26.08.2025 12:56 | GÜNCELLEME: 26.08.2025 13:17
Şarkıcı Kalben otobüste uğradığı tacizi anlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 13:17

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan , 19 yaşındayken otobüste uğradığı tacizi paylaştı. hesabından yazı paylaşan Kalben, "Ben ise senelerce bu olayı anlamlandıramadım." dedi.

KALBEN YAŞADIĞI TACİZİ ANLATTI

Son dönemde birçok isim ve ifşa iddialarıyla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı Kalben de yıllar önce yaşadığı bir tacizi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı. Ünlü şarkıcı, 19 yaşındayken otobüs yolculuğunda yaşadığı korkunç olayı anlattı.

Şarkıcı Kalben otobüste uğradığı tacizi anlattı

Yaşadığı tacizi anlatan Kalben, "Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almıştım. Otobüs mola vermişti, ben haberi almanın ağırlığıyla uyuyordum. Arkadaşlarım inmişti. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Arka çapraz koltuktan gelmiş şerefsiz. Ellerini hiç unutmuyorum. Kimseye diyemedim. Yolculuk bitince arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım. Erkek olan öfkelendi, kadın olan içine kapandı. Ben ise senelerce bu olayı anlamlandıramadım." diyerek yıllar içerisinde benzer olaylar yaşadığını ve çoğunu paylaşamadığını da sözlerine ekledi.

Şarkıcı Kalben otobüste uğradığı tacizi anlattı

KALBEN: BUNU YAPAMADIM

Kalben ayrıca "Hiçbir zaman açıkça isim vermedim, bunu yapamadım. Bugün isimleri açıklayan herkesi kutluyorum. Sessiz kalanları da kutluyorum. Ben destek alarak hayatta kaldım. Kendime değer vermem ve yaşamaya değer olduğumu hissetmem çok uzun yıllar aldı." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Kalben otobüste uğradığı tacizi anlattı
