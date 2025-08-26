Şarkıcı Kalben otobüste uğradığı tacizi anlattı

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Kalben, 19 yaşındayken otobüste uğradığı tacizi paylaştı. Sosyal medya hesabından yazı paylaşan Kalben, "Ben ise senelerce bu olayı anlamlandıramadım." dedi.

KALBEN YAŞADIĞI TACİZİ ANLATTI

Son dönemde birçok ünlü isim taciz ve ifşa iddialarıyla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı Kalben de yıllar önce yaşadığı bir tacizi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı. Ünlü şarkıcı, 19 yaşındayken otobüs yolculuğunda yaşadığı korkunç olayı anlattı.

Yaşadığı tacizi anlatan Kalben, "Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almıştım. Otobüs mola vermişti, ben haberi almanın ağırlığıyla uyuyordum. Arkadaşlarım inmişti. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Arka çapraz koltuktan gelmiş şerefsiz. Ellerini hiç unutmuyorum. Kimseye diyemedim. Yolculuk bitince arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım. Erkek olan öfkelendi, kadın olan içine kapandı. Ben ise senelerce bu olayı anlamlandıramadım." diyerek yıllar içerisinde benzer olaylar yaşadığını ve çoğunu paylaşamadığını da sözlerine ekledi.

KALBEN: BUNU YAPAMADIM

Kalben ayrıca "Hiçbir zaman açıkça isim vermedim, bunu yapamadım. Bugün isimleri açıklayan herkesi kutluyorum. Sessiz kalanları da kutluyorum. Ben destek alarak hayatta kaldım. Kendime değer vermem ve yaşamaya değer olduğumu hissetmem çok uzun yıllar aldı." ifadelerini kullandı.