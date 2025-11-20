Menü Kapat
Benim Sayfam
19°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Milli ara bitti mi Süper Lig ne zaman başlıyor?

Dünya Kupası Elemeleri'nin tamamlanmasıyla verilen milli ara sona erdi ve gözler yeniden Süper Lig'e yöneldi. Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ise merak konusu haline geldi.

Milli ara bitti mi Süper Lig ne zaman başlıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
00:38
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
00:38

'ın grup aşamasını ikinci sırada bitirerek play-off biletini almasının ardından gözler yeniden lige döndü.

Futbolseverler, 13. haftada hangi maçların oynanacağını ve 'in ne zaman başlayacağını sorguluyor.

Milli ara bitti mi Süper Lig ne zaman başlıyor?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli maçlar nedeniyle bir haftadır oynanmayan Süper Lig, 22 Kasım Cumartesi günü yeniden başlayacak.

ile Gaziantep FK arasındaki ilk karşılaşma saat 14.30'da Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Milli ara bitti mi Süper Lig ne zaman başlıyor?

Aynı gün ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Ayrıca bu hafta Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Haftanın diğer önemli karşılaşması ise Samsunspor karşılaşması olacak.

Milli ara bitti mi Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig 13. hafta maç programı

22 Kasım Cumartesi

  • 14.30 – Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK
  • 17.00 – İkas Eyüpspor - Fatih Karagümrük
  • 20.00 – Galatasaray - Gençlerbirliği
Milli ara bitti mi Süper Lig ne zaman başlıyor?

23 Kasım Pazar

  • 14.30 – Göztepe - Kocaelispor
  • 17.00 – Beşiktaş - Samsunspor
  • 17.00 – Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa
  • 20.00 – Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

24 Kasım Pazartesi

  • 20.00 – TÜMOSAN Konyaspor - Antalyaspor
  • 20.00 – Rams Başakşehir - Trabzonspor

Sıkça Sorulan Sorular

Milli ara sonrası Süper Lig'in ilk maçı hangisi olacak?
Ligin açılış karşılaşması Kayserispor ile Gaziantep FK arasında 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
TGRT Haber
