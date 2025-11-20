Milli ara bitti mi Süper Lig ne zaman başlıyor?

Kategoriler
A Milli Takım’ın grup aşamasını ikinci sırada bitirerek play-off biletini almasının ardından gözler yeniden lige döndü.
Futbolseverler, 13. haftada hangi maçların oynanacağını ve Süper Lig’in ne zaman başlayacağını sorguluyor.
Milli maçlar nedeniyle bir haftadır oynanmayan Süper Lig, 22 Kasım Cumartesi günü yeniden başlayacak.
Kayserispor ile Gaziantep FK arasındaki ilk karşılaşma saat 14.30’da Kayseri’de gerçekleştirilecek.
Aynı gün Galatasaray ise sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.
Ayrıca bu hafta Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek.
Haftanın diğer önemli karşılaşması ise Beşiktaş Samsunspor karşılaşması olacak.
Süper Lig 13. hafta maç programı
22 Kasım Cumartesi
23 Kasım Pazar
24 Kasım Pazartesi