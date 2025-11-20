Milli ara bitti mi Süper Lig ne zaman başlıyor?

A Milli Takım’ın grup aşamasını ikinci sırada bitirerek play-off biletini almasının ardından gözler yeniden lige döndü.

Futbolseverler, 13. haftada hangi maçların oynanacağını ve Süper Lig’in ne zaman başlayacağını sorguluyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli maçlar nedeniyle bir haftadır oynanmayan Süper Lig, 22 Kasım Cumartesi günü yeniden başlayacak.

Kayserispor ile Gaziantep FK arasındaki ilk karşılaşma saat 14.30’da Kayseri’de gerçekleştirilecek.

Aynı gün Galatasaray ise sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Ayrıca bu hafta Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Haftanın diğer önemli karşılaşması ise Beşiktaş Samsunspor karşılaşması olacak.

Süper Lig 13. hafta maç programı

22 Kasım Cumartesi

14.30 – Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK

17.00 – İkas Eyüpspor - Fatih Karagümrük

20.00 – Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Kasım Pazar

14.30 – Göztepe - Kocaelispor

17.00 – Beşiktaş - Samsunspor

17.00 – Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

20.00 – Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

24 Kasım Pazartesi

20.00 – TÜMOSAN Konyaspor - Antalyaspor

20.00 – Rams Başakşehir - Trabzonspor