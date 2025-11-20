Karaman'da kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.40 sıralarında Pirireis Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Barutkavuran kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. (26) idaresindeki hafif ticari araçla M.G. (30) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan R.G. (1) ve H.A.(12) isimli çocuklar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.