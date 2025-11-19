FIFA dünya sıralamasında Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada? Yeni sıralama açıklandı

2026 Dünya Kupası için play-off'a katılım sağlayacak olan A Milli Takım, İspanya ile 2-2 eşit kaldı.

Eleme maçlarının ardından FIFA ülke sıralaması da yenilendi.

Kasım ayında başarılı bir grafik çizen Türkiye, 3092 gün sonra ilki yaşayarak yeni konumunu aldı.

FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Bulgaristan’ı 2-0 mağlup eden ve dünya lideri İspanya ile 2-2 berabere kalan milliler, bu performansın karşılığında toplam 12.51 puan elde etti ve Avusturya’yı arka plana itti.

A Milli Takım, elde ettiği sonuçlarla birlikte 26. basamaktan 25. sıraya tırmanarak önemli bir gelişme kaydetti.

EN SON 2017’DE…

Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017'den beri en iyi seviyesine ulaştı.

Türkiye, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde 1 Haziran 2017'de açıklanan dünya sıralamasında 25. basamakta bulunmuştu.

Özellikle 20–30 bandındaki takımların puan farkının çok az olması, tek bir galibiyetin bile torba dengelerini değiştirebileceği anlamına geliyor.

Dünya sıralamasının zirvesinde ise değişiklik meydana gelmedi. İspanya, bu dönemde puan kaybetmesine rağmen liderlik koltuğundaki yerini muhafaza etti.

Listede yer alan ilk 5 ülke şöyle:

1- İspanya – 1877.18

2- Arjantin – 1873.32

3-Fransa – 1870.00

4-İngiltere – 1834.09

5- Brezilya – 1760.42