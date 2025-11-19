Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

FIFA dünya sıralamasında Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada? Yeni sıralama açıklandı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında Haziran 2017'den bu yana en yüksek derecesini elde etti. Güncellenen sıralamada Türkiye’nin kaçıncı sırada bulunduğu merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FIFA dünya sıralamasında Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada? Yeni sıralama açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 23:37

2026 Dünya Kupası için play-off'a katılım sağlayacak olan , ile 2-2 eşit kaldı.

Eleme maçlarının ardından FIFA ülke sıralaması da yenilendi.

Kasım ayında başarılı bir grafik çizen , 3092 gün sonra ilki yaşayarak yeni konumunu aldı.

FIFA dünya sıralamasında Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada? Yeni sıralama açıklandı

FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

’ı 2-0 mağlup eden ve dünya lideri İspanya ile 2-2 berabere kalan milliler, bu performansın karşılığında toplam 12.51 puan elde etti ve Avusturya’yı arka plana itti.

A Milli Takım, elde ettiği sonuçlarla birlikte 26. basamaktan 25. sıraya tırmanarak önemli bir gelişme kaydetti.

FIFA dünya sıralamasında Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada? Yeni sıralama açıklandı

EN SON 2017’DE…

Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017'den beri en iyi seviyesine ulaştı.

Türkiye, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde 1 Haziran 2017'de açıklanan dünya sıralamasında 25. basamakta bulunmuştu.

Özellikle 20–30 bandındaki takımların puan farkının çok az olması, tek bir galibiyetin bile torba dengelerini değiştirebileceği anlamına geliyor.

Dünya sıralamasının zirvesinde ise değişiklik meydana gelmedi. İspanya, bu dönemde puan kaybetmesine rağmen liderlik koltuğundaki yerini muhafaza etti.

FIFA dünya sıralamasında Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada? Yeni sıralama açıklandı

Listede yer alan ilk 5 ülke şöyle:

1- İspanya – 1877.18

2- Arjantin – 1873.32

3-Fransa – 1870.00

4-İngiltere – 1834.09

5- Brezilya – 1760.42

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deniz Gül nereli hangi takımda oynuyor?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye İspanya’yı yendi mi golleri kim attı? İspanya Türkiye maç sonucu!
ETİKETLER
#Türkiye
#bulgaristan
#a milli takım
#ispanya
#Fifa Dünya Sıralaması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.