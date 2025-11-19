Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Aralık faiz kararı ne olur? Uzmanlardan Merkez Bankası 11 Aralık faiz kararı tahminleri

Aralık ayı faiz kararı tahminleri, yatırımcılar tarafından yakında takip ediliyor. Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacağı belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun aralık ayında açıklayacağı yılın son faiz kararı, ekim ve kasım ayı enflasyon verileri ile 7 Kasım’da yayımlanan Enflasyon Raporu’nun ortaya koyduğu tahminler çerçevesinde yakından takip edilmekte.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aralık faiz kararı ne olur? Uzmanlardan Merkez Bankası 11 Aralık faiz kararı tahminleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 21:46

Para Politikası Kurulunun 11 Aralık 2025 tarihli toplantısı için geri sayım sürüyor. Ekonomistlerin değerlendirmeleri ile son PPK metnindeki ifadeler, para politikasındaki temkinli adımların devam edebileceğine işaret eden mesajlar içeriyor.

Aralık faiz kararı ne olur? Uzmanlardan Merkez Bankası 11 Aralık faiz kararı tahminleri

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB’nin 2025 yılındaki son toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu toplantıda, ekim ve kasım ayı verilerinin yanı sıra 7 Kasım’da yayımlanan Enflasyon Raporu’nda yer alan tahminler dikkate alınacak. Uzmanlar, enflasyonun ana eğilimindeki gelişmelerin son açıklanan metninde net şekilde ortaya konduğunu ve risklerin belirginleştiğine yönelik vurguların, kararın şekillenmesinde kritik rol oynayacağını aktarıyor.

Aralık faiz kararı ne olur? Uzmanlardan Merkez Bankası 11 Aralık faiz kararı tahminleri

TCMB, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekmişti. Karar metninde yer alan “adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirildiği” ifadesi, kurulun gelişmelere göre hareket etmeyi sürdüreceğini ortaya koydu.

Aralık faiz kararı ne olur? Uzmanlardan Merkez Bankası 11 Aralık faiz kararı tahminleri

KASIM AYI FAİZ KARARI OLACAK MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB’nin kasım ayında ayrı bir faiz kararı toplantısı bulunmuyor. 2025 takvimine göre aralık ayı, yılın son PPK toplantısı olarak planlanmış durumda. Merkez Bankası, ekim ayında aldığı kararda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine düşürmüş ve karar metninde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğuna dair değerlendirmelere yer vermişti. Bu karar sonrasında kasım ayında yeni bir toplantı takvimi bulunmadığı için piyasalarda tüm odak 11 Aralık tarihine kaymış durumda.

Aralık faiz kararı ne olur? Uzmanlardan Merkez Bankası 11 Aralık faiz kararı tahminleri

Ekonomistler, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinin aralık toplantısı açısından kritik olacağını belirtiyor. Para politikasındaki kademeli ve temkinli gevşemenin sürdüğünü aktaran uzmanlar, ekim kararı sonrası verilen mesajların, indirimlerin sınırlı ve veri odaklı şekilde devam edebileceğini işaret ettiğini dile getiriyor. Bu çerçevede kasım TÜFE verisi, aralık ayında atılacak adımın niteliğini belirleyecek önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Aralık faiz kararı ne olur? Uzmanlardan Merkez Bankası 11 Aralık faiz kararı tahminleri

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Uzmanların büyük bölümüne göre aralık ayı faiz kararında belirleyici unsur ekim ve kasım ayı TÜFE gerçekleşmeleri ile Enflasyon Raporu’nda paylaşılan güncel tahmin aralıkları olacak. Son PPK metninde enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin açık şekilde ortaya konması ve risklerin net biçimde ifade edilmesi, kurulun indirim sürecini yavaşlatmayı değerlendirdiğini düşündürüyor. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör, karar metnindeki “gözden geçirilecektir” ifadesinin “gözden geçirilmektedir” şeklinde güncellenmesinin bu sürecin aktif olarak ele alındığının bir göstergesi olduğunu belirtmişti. Bu değerlendirmelere göre, enflasyon verilerinin ılımlı seyretmesi halinde sınırlı bir indirime daha yer açılabilir.

Aralık faiz kararı ne olur? Uzmanlardan Merkez Bankası 11 Aralık faiz kararı tahminleri

Bununla birlikte verilerde bozulmanın devam etmesi halinde, uzmanların aktardığı üzere faiz indirim döngüsünün duraklatılması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. İntegral Yatırım’dan Seda Yalçınkaya Özer, Merkez Bankası’nın sınırlı indirim adımlarını sürdürürken enflasyondaki yukarı yönlü riskleri göz ardı etmediğine dikkat çekmişti. Özer, karar metninde fiyatlama davranışlarına yönelik vurgularla birlikte, gerektiğinde faiz dışındaki araç setinin de devreye alınabileceğinin yinelendiğini aktardı. Tüm bu değerlendirmeler, aralık ayındaki kararın tamamen verilerin seyrine bağlı olarak şekilleneceğine işaret ediyor.

ETİKETLER
#enflasyon
#tcmb
#faiz kararı
#para politikası kurulu
#finans
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.