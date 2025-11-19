Aralık faiz kararı ne olur? Uzmanlardan Merkez Bankası 11 Aralık faiz kararı tahminleri

TCMB Para Politikası Kurulunun 11 Aralık 2025 tarihli toplantısı için geri sayım sürüyor. Ekonomistlerin değerlendirmeleri ile son PPK metnindeki ifadeler, para politikasındaki temkinli adımların devam edebileceğine işaret eden mesajlar içeriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB’nin 2025 yılındaki son Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu toplantıda, ekim ve kasım ayı enflasyon verilerinin yanı sıra 7 Kasım’da yayımlanan Enflasyon Raporu’nda yer alan tahminler dikkate alınacak. Uzmanlar, enflasyonun ana eğilimindeki gelişmelerin son açıklanan faiz kararı metninde net şekilde ortaya konduğunu ve risklerin belirginleştiğine yönelik vurguların, kararın şekillenmesinde kritik rol oynayacağını aktarıyor.

TCMB, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekmişti. Karar metninde yer alan “adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirildiği” ifadesi, kurulun gelişmelere göre hareket etmeyi sürdüreceğini ortaya koydu.

KASIM AYI FAİZ KARARI OLACAK MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB’nin kasım ayında ayrı bir faiz kararı toplantısı bulunmuyor. 2025 takvimine göre aralık ayı, yılın son PPK toplantısı olarak planlanmış durumda. Merkez Bankası, ekim ayında aldığı kararda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine düşürmüş ve karar metninde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğuna dair değerlendirmelere yer vermişti. Bu karar sonrasında kasım ayında yeni bir toplantı takvimi bulunmadığı için piyasalarda tüm odak 11 Aralık tarihine kaymış durumda.

Ekonomistler, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinin aralık toplantısı açısından kritik olacağını belirtiyor. Para politikasındaki kademeli ve temkinli gevşemenin sürdüğünü aktaran uzmanlar, ekim kararı sonrası verilen mesajların, indirimlerin sınırlı ve veri odaklı şekilde devam edebileceğini işaret ettiğini dile getiriyor. Bu çerçevede kasım TÜFE verisi, aralık ayında atılacak adımın niteliğini belirleyecek önemli göstergeler arasında yer alıyor.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Uzmanların büyük bölümüne göre aralık ayı faiz kararında belirleyici unsur ekim ve kasım ayı TÜFE gerçekleşmeleri ile Enflasyon Raporu’nda paylaşılan güncel tahmin aralıkları olacak. Son PPK metninde enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin açık şekilde ortaya konması ve risklerin net biçimde ifade edilmesi, kurulun indirim sürecini yavaşlatmayı değerlendirdiğini düşündürüyor. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör, karar metnindeki “gözden geçirilecektir” ifadesinin “gözden geçirilmektedir” şeklinde güncellenmesinin bu sürecin aktif olarak ele alındığının bir göstergesi olduğunu belirtmişti. Bu değerlendirmelere göre, enflasyon verilerinin ılımlı seyretmesi halinde sınırlı bir indirime daha yer açılabilir.

Bununla birlikte verilerde bozulmanın devam etmesi halinde, uzmanların aktardığı üzere faiz indirim döngüsünün duraklatılması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. İntegral Yatırım’dan Seda Yalçınkaya Özer, Merkez Bankası’nın sınırlı indirim adımlarını sürdürürken enflasyondaki yukarı yönlü riskleri göz ardı etmediğine dikkat çekmişti. Özer, karar metninde fiyatlama davranışlarına yönelik vurgularla birlikte, gerektiğinde faiz dışındaki araç setinin de devreye alınabileceğinin yinelendiğini aktardı. Tüm bu değerlendirmeler, aralık ayındaki kararın tamamen verilerin seyrine bağlı olarak şekilleneceğine işaret ediyor.