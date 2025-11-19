Ablasının acısına dayanamayıp aynı yerden atladı, ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aralarında 1 yaş bulunan abla-kardeş 3 gün arayla evlerinin penceresinden atladı. Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında ikamet eden T.Ö. (18) isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden atlamıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Ö.'yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırmıştı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen T.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, T.Ö.'nün kardeşi S.Ö. de (17) ablasının atladığı pencereden atladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.Ö. sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ablasının tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. 3 gün arayla aynı yerden atlayan ve ağır yaralanan 2 kardeşin hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.