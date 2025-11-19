İrfan Can Kahveci affedildi mi? Tedesco tarih verdi

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili gelişmeler, hazırlık kampı öncesi yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncunun durumunun ocak ayında Teknik Direktör Domenico Tedesco tarafından tekrar ele alınacağı aktarıldı.

İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN KADRO DIŞI?

Fenerbahçe’de Samsunspor karşılaşmasının ardından yaşanan soyunma odası olayı, İrfan Can Kahveci için sürecin dönüm noktası oldu. Maç sonrası ortaya çıkan bu gerginliğin ardından kulüp yönetimi ve teknik ekip, milli futbolcunun disiplin gereği kadro dışı bırakılmasına karar verdi. Bu süreç, takım içi dengelerin ve kulüp düzeninin korunması amacıyla uygulamaya alındı ve İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ile birlikte bir süre takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Kadro dışı kararının ardından yaşanan süreçte hem kulüp tarafında hem de oyuncu cephesinde sessiz bir bekleyiş hakim oldu. Teknik heyet, oyuncunun durumu hakkında detaylı değerlendirmelerini sürdürürken yönetimle yapılan görüşmelerde ocak ayı hazırlık kampının belirleyici olacağı yönünde mesajlar iletildi.

Bu sezon 12 maçta görev alan ve henüz skor katkısı üretemeyen İrfan Can Kahveci’nin form durumu da göz önünde bulunduruluyor. Oyuncunun 2028’e kadar devam eden sözleşmesi ise kulübün önündeki planlamalarda dikkate alınan unsurlar arasında bulunuyor.

İRFAN CAN KAHVECİ AFFEDİLDİ Mİ?

Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun yönetimle yaptığı görüşmede, İrfan Can Kahveci’nin durumunu ocak ayındaki kamp döneminde yeniden değerlendireceğini ifade ettiği öğrenildi. Bu değerlendirme sürecinin ardından oyuncunun takıma dönüş ihtimalinin güçlenebileceği kulübe yakın kaynaklar tarafından dile getirildi. Ocak ayında verilecek nihai kararın, yıldız ismin yeniden takımla birlikte çalışmaya başlamasının önünü açabileceği belirtiliyor.

Milli futbolcunun İspanya ile 2-2 berabere kalınan maç sonrası yaptığı açıklamalar da sürecin çözüm odaklı ilerleyebileceğine dair ipuçları sundu. İrfan Can Kahveci, kulübüyle yaşadığı süreci en kısa sürede çözmek istediğini belirterek takım için gerekli adımları atacağını söyledi. Kendisinin ve kulübünün atacağı karşılıklı adımların, ocak ayında olumlu bir tablo ortaya çıkarabileceği düşünülüyor.