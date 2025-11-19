EGM polis promosyonu yatmadı mı? 100 bin TL promosyon ödemesi

İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan polisler için maaş promosyon ihale aşaması sonrası, ödeme takvimine gözler çevrildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, Türkiye İş Bankası’nın teklifini 100 bin TL’ye yükselttiği ve anlaşmanın tamamlandığı belirtilmişti.

Promosyon ödemeleri kesintisiz ve taksit olmadan iletilecek.

Promosyon ödemeleri başladıktan sonra sorgulama işlemleri Türkiye İş Bankası’nın mobil uygulaması, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN?

Devlet memurları her ay maaşlarını ayın 15'inde elde ediyor.

Bu kapsamda ödemelerin 15 Kasım itibariyle hesaplara yansıması bekleniyordu.

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ödeme tarihi hakkında bir açıklama duyurulmadı.