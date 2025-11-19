Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

TBMM'de 'Kürt illeri' tartışması! AK Partili Muş: 'Kürt illeri diye bir il yok bizde'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ‘Kürt illeri' tartışması yaşandı. DEM Partili milletvekili Sarıtaş konuşmasında "Bugün Türkiye'de, ‘Kürt illerinde' uçak seferleri azalmakta" sözlerini kullandı. Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş bu ifadelere tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TBMM'de 'Kürt illeri' tartışması! AK Partili Muş: 'Kürt illeri diye bir il yok bizde'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 21:34

'nda konuşan DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'ın ‘Kürt illeri' sözlerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta tepki gösterdi. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda toplandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2026 bütçelerinin görüşülmeye devam ediyor. Görüşmeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sunumunun ardından milletvekillerinin konuşmasıyla sürdü.

TBMM'de 'Kürt illeri' tartışması! AK Partili Muş: 'Kürt illeri diye bir il yok bizde'

"KÜRT İLLERİNDE" İFADESİ SONRASI TARTIŞMA ÇIKTI

Bu çerçevede söz alan DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş konuşmasında, "Bugün Türkiye'de, ‘Kürt illerinde' uçak seferleri azalmakta" sözlerini sarf etti. Bunun üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Sarıtaş'ın ‘Kürt illeri' sözlerine ithafen, "Siz ifadelerinizin içerisinde ‘Kürt illeri' diye bir ifade kullandınız ve ısrarla kullanıyorsunuz, öyle ‘Kürt illeri' diye bir il yok bizde, 81 il var. Anayasa'nın 123'üncü, 126'ncı maddeleri var, idarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği... Anayasa'da böyle bir 'Kürt illeri' ifadesi diye bir şey yok. Merkezi idare de kanunla belirlenir, kanunlarda da yok. Ayrıca, Anayasa'nın 3'üncü maddesinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ifade edilir. Dolayısıyla, söylemleriniz bu saydığım 3 Anayasa maddesine aykırıdır" açıklamasında bulundu.

TBMM'de 'Kürt illeri' tartışması! AK Partili Muş: 'Kürt illeri diye bir il yok bizde'

"BURADA İYİ NİYET YOK"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise, DEM Partili Sarıtaş'ın sözlerine tepki göstererek, "Burada iyi niyet yok, bu, kötü niyetli bir şey. Başından sonuna kim burada ‘Kürt ili' derse hepsini reddediyoruz" ifadelerine yer verdi. Komisyon görüşmeleri, tartışmanın ardından milletvekillerinin konuşmasıyla devam etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika! Mehmet Muş ihracat rakamlarını açıkladı: En yüksek aylık seviyeye çıktı
ETİKETLER
#tbmm
#plan ve bütçe komisyonu
#Kürt Illeri
#Sabahat Erdoğan Sarıtaş
#Erhan Usta
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.