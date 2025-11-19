Menü Kapat
Benim Sayfam
 Banu İriç

İstanbul'da gemide zehirlenme! Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği İstanbul açıklarında seyir halindeki bir gemiden zehirlenme haberinin geldiğini duyurdu. Panama bayraklı gemideki mürettebattan biri hayatını kaybetti.

19.11.2025
19.11.2025
20:11

Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde akşam saat 17.30 sıralarında Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde vakası yaşandığını açıkladı. Soğuk tankında yaşanan sızıntıdan dolayı bir mürettebat hayatını kaybetti, iki mürettebat ise gözetim altına alındı.

BİR CAN KAYBI VAR

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat ise zehirlenerek gözetim altına alınmıştır. Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 10 mürettebat ve iki yaralının tahliye çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/TC_istanbul/status/1991180886880981370?s=20

