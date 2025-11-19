Böcek ailesinden sonra Fatih'te bir zehirlenme daha! Hollanda'dan gelip hastanelik oldular

Hollanda'dan İstanbul'a gelerek bir otelde ikamet eden Sadegül ve Emine Onur isimli kardeşler hastaneye kaldırıldı.

FATİH'TE OTELDE KALIYORLARDI

Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde olay 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Fatih'te otele yerleşen iki kardeş aynı gün restorana giderek kavurma yiyen ardından nargile ve içecek içti. Ertesi gün de başka bir restorana giderek işkembe çorbası içtiler. Ardından midye, cağ kebabı ve tatlı tükettikleri öğrenildi. Akşam oteline dönen kardeşlerin zehirlenme belirtileri göstermelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tatil için kız kardeşi E.O. (16) ile gelen Sadegül O. (29), kaldıkları otelde bugün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki kız kardeş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Çapa Tıp Hastanesinde tedavi altına alındı.

OTELDE İNCELEME YAPILDI



Hastaneden yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, otelde inceleme yaptı. Mağdur olan iki kız kardeş emniyet yetkililerine verdiği bilgide, 17 Kasım’da İstanbul’a gelerek otele yerleştiklerini söyledi. Sadegül O., 17 Kasım ve 18 Kasım’da Fatih’te gezdiklerini ve çeşitli yerlerde yemek yiyip, içecek içtiklerini söyledi. Sadegül O., bugün saat 13.00 sıralarında kaldıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gittiklerini belirtti.

Sadegül O., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kız kardeşi E.O.’nun ise çocuk servisinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.