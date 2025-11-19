ALES 3 bu hafta sonu mu hangi gün? Sınav saatine dikkat!

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü programlara başvurmayı düşünen adaylar, ÖSYM’nin ALES oturumlarına katılım sağlıyor.

Yılda üç kez yapılan ALES’in 2025 yılındaki son oturumu bu hafta sonu uygulanacak.

ALES 3 HANGİ GÜN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES 3, 23 Kasım Pazar günü yapılacak.

Sınav saat 10:15’te başlayacak ve adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.

ALES 3 GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Kasım tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alabiliyor.