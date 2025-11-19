Menü Kapat
19°
Editor
 | Murat Makas

Almanya'dan uzun menzilli füze! Rusya'yı kızdıracak adım

Almanya, Rusya saldırılarına karşılık veren Ukrayna'ya mühimmat desteği verecek. Almanya alınan kararlar doğrultusunda uzun menzilli füze sistemleri sağlayacak.

Almanya'dan uzun menzilli füze! Rusya'yı kızdıracak adım
ile arasındaki savaşta barış çabaları sürerken 'dan yeni bir hamle geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya uzun menzilli füze sistemleri (Long Range Fire) sağlanacağını söyledi. Merz, Berlin'de Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Aylardır, teknik olarak uzun menzilli ateşleme olarak adlandırdığımız projeleri uygulamak için Ukrayna hükümetiyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ordusu bu tür silah sistemleriyle donatılacak." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan uzun menzilli füze! Rusya'yı kızdıracak adım

RUSYA'YA KARŞI BASKI

Almanya'nın, daha önce Ukrayna'ya Taurus uzun menzilli seyir füzeleri teslim etmekte isteksiz davranması konusunun sorulması üzerine Merz, bu yaklaşımın Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için bir taktik olduğunu belirtti.

Merz, "Bu alanda askeri desteğimizin kapsamı konusunda, özellikle Rus tarafı için belirli bir belirsizliğin gerekli olduğuna inandığımızdan ayrıntıları artık kamuoyuna açıklamayacağımız konusunda anlaştık." dedi.

Alman Şansölye, "Sadece, Ukrayna ordusunu uygun menzile sahip silah sistemleriyle donatmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyleyebilirim. Bu gerekirse önümüzdeki haftalarda ve aylarda, Ukrayna'da bu tür silah sistemlerinin üretilmesine kadar devam edecek." diye konuştu.

Ülkesinin kısa süre önce Ukrayna için oluşturulan Enerji Destek Fonu'na 60 milyon avro katkıda bulunarak, fonun toplam tutarını 450 milyon avroya çıkardığını hatırlatan Merz, "Bunun amacı, kış boyunca Ukrayna'nın enerji arzını desteklemektir. Önümüzdeki yıl Ukrayna ordusuna sağladığımız mali desteği 3 milyar avro daha artırmak istiyoruz. Bunu sadece Ukrayna'ya yardım etmek için değil, aynı zamanda kendi güvenlik çıkarlarımız için de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'dan uzun menzilli füze! Rusya'yı kızdıracak adım

Merz, Ukrayna için yolsuzlukla mücadelenin mutlak bir zorunluluk olduğunu dile getirerek, "Bunu Devlet Başkanına (Zelenskiy'e) iki kez söyledim, bir kez şahsen, bir kez de son günlerdeki bir telefon görüşmesinde. Tüm bunlar, Avrupa Birliği'ne giden yolda daha fazla ilerleme kaydetmek için bir ön koşul olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna enerji altyapısını büyük ölçüde tahrip ettiğine işaret eden Merz, "Bunun askeri hedeflerle hiçbir ilgisi yok. Bu, Ukrayna'nın sivil halkına karşı yürütülen saf bir terör savaşı." dedi.

BM'NİN GAZZE PLANINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Merz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze planına ilişkin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şu anda önemli olanın Hamas'ın silahsızlandırılması, güvenliğin sağlanması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası olduğunu kaydetti.

Bu konuda uygun şekilde katkıda bulunacakları sözünü veren Merz, amaçlarının Orta Doğu'da İsrailliler ve Filistinliler için istikrarlı bir barış sağlanması olduğunu dile getirdi.

İSVEÇ'TEN, UKRAYNA'YA DESTEĞİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise Rusya-Ukrayna Savaşını sona erdirmek için Ukrayna'ya askeri, insani, ekonomik ve siyasi desteği güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Kristersson, ayrıca Almanya ile güvenlik ve savunma, uzay ve dijital dönüşüm gibi mevcut ortaklık alanlarında işbirliğini daha da derinleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Öte yandan, iki başbakan basın toplantısı öncesi Alman-İsveç İnovasyon Ortaklığı adlı bir mutabakat zaptı imzaladı. Buna göre, iki ülke inovasyon konularında ortak çalışmalar yapacak.

