19°
Küresel çapta kırmızı alarm! Gıda zehirlenmeleri sonrası uzmanlar uyardı: İşte riskli yiyecekler

Kasım 19, 2025 21:11
1
Gıda zehirlenmeleri sonrası uzmanlar uyardı

Gıda zehirlenmesi vakaları vatandaşları tedirgin ediyor. Uluslararası uzmanlar gıdalar üzerine yeni araştırma yaptı ve işlenmiş gıda konusunda tüm dünyayı uyardı. Uzmanlar zararlı yiyecekleri sıraladı, risk sonucunda oluşan hastalıkları açıkladı.

2

Türkiye’de üst üste gelen gıda zehirlenmesi vakaları sonrası gözler uzman isimlere çevrildi. Fast food ve işlenmiş gıda konusunda uzmanlar tüm dünyayı uyarıyor. Uluslararası uzmanlar, küresel bir araştırma incelemesinde, sağlığa yönelik tehditleri nedeniyle dünya çapında diyetlerde ultra işlenmiş gıdaların (UPF) azaltılması için şimdi harekete geçilmesi gerektiğini söylüyor.

3

Beslenme şeklimizin değiştiğini, taze ve tam gıdalardan ucuz ve aşırı işlenmiş gıdalara doğru kaydığımızı ve bunun da obezite ve depresyon gibi bir dizi kronik hastalığa yakalanma riskimizi artırdığı belirtiliyor.

4

The Lancet dergisinde yazan araştırmacılar, hükümetlerin daha besleyici gıdalara erişimi finanse etmek için harekete geçmelerini öneriyor.

5

Ultra işlenmiş gıdalar, emülgatörler, koruyucu maddeler, katkı maddeleri, boyalar ve tatlandırıcılar gibi evinizdeki mutfak dolabında bulamayacağınız beşten fazla bileşen içeren gıdalar olarak tanımlanıyor.

6

İŞTE O YİYECEKLER

UPF'lere örnek olarak sosisler, cipsler, hamur işleri, bisküviler, hazır çorbalar, gazlı içecekler, dondurma ve süpermarket ekmekleri verilebilir.

7

Yapılan araştırmalar, endüstriyel olarak üretilen bu gıdaların dünya genelinde beslenme alışkanlıklarında giderek yaygınlaştığını, aşırı şeker ve sağlıksız yağlar ile lif ve protein eksikliği nedeniyle yediğimiz besinlerin kalitesinin kötüleştiğini gösteriyor.

8

43 küresel uzman tarafından yürütülen ve 104 uzun vadeli çalışmaya dayanan UPF'lerin sağlık üzerindeki etkisine dair kanıtların incelenmesi, bu gıdaların 12 sağlık sorununa yakalanma riskinin daha yüksek olmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

9

BU HASTALIKLARA DİKKAT!

Bunlar arasında tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, depresyon ve herhangi bir nedene bağlı erken ölüm riski yer alıyor.

10

Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nden ve gıdaları kategorize etmek için Nova sınıflandırma sistemini kuran Prof. Carlos Monteiro, aşırı işlenmiş gıdaların artan tüketiminin "dünya çapında beslenme biçimlerini yeniden şekillendirdiğini, taze ve asgari düzeyde işlenmiş gıdaların ve yemeklerin yerini aldığını" söyledi.

11

Nova sınıflandırma sistemini eleştirenler, sistemin gıdaların ne kadar besleyici olduğuna değil, işlenme düzeyine çok fazla dayandığını söylüyor. Örneğin, tam tahıllı ekmek, kahvaltılık gevrekler, az yağlı yoğurtlar, bebek maması ve balık parmakları ultra işlenmiş olarak kabul edilir, ancak içlerinde bolca faydalı madde bulunur.

