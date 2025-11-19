Böcek ailesinin zehirlenme olayı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheliden 6'sı sulh cezaya sevk edildi

Böcek ailesinin zehirlenme iddiasıyla şüpheli ölümü sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, 6'sı tutuklama talebiyle, bir tanesi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler arasında ailenin kaldığı otelin sahibi ve o otelde ilaçlama yapan şirket yetkilisi de var.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazı savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

"İLAÇLAMA İŞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SERTİFİKAM YOKTUR"

İlaçlama firması yetkilisi Şüpheli Zeki K. ifadesinde, "DSS şirketi bana aittir. Ben bu şirketi 6-7 yıl önce kurdum. Şirkete ait bir iş yeri yoktur home ofis olarak çalışırız. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Oğlum Serkan bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını bu şirket üzerinden yapmıştık. Serkan benim yanımda çalışırken kesinlikle ilaçlama işi yapmıyordu. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla herhangi bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini Doğan C. yapar. İlaçlama işlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim. İlaçları nereden aldığımızı bilmiyorum. 11 Kasım günü bir telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini odanın birinde böcek olduğunu ve ilaçlama yaptıracağını söyledi. Ben de Doğan C.’yi yönlendirdim. Doğan C. tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben hangi otele gittiğini dahi bilmiyorum. Olayda herhangi bir kusurum yoktur" dedi.

"OLAYDA HERHANGİ BİR KUSURUM YOKTUR"

İlaçlamayı yapan şüpheli Doğan C. ise, "DSS İlaçlama şirketinde 2-3 aydır çalışmaktayım. Olayın meydana geldiği Harbour Suits isimli iş yerinde 2025 yılı Ağustos ayında ilaçlama yapmıştım. 11 Kasım günü gelen arama üzerine ilaçlama yapmak üzere otele gittim. Buradaki görevlinin gösterdiği odada ilaçlama işlemi yaptım. Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçları kullandım. Bu ilaçları su ile karıştırarak püskürtme yolu ile kullandım. Aynı oda içerisinde belli aralıklar ile 16-17 bölgeye jel böcek ilacını koydum. İlaçlama yapmadan önce tuvalet kapısı ve havalandırmayı kağıt bant ile kapattım. İlaçlama yaptıktan sonra odanın kapısını bantlayarak otelden ayrıldım. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Polis ekiplerine kullanmış olduğum ilaçları verdim. Olayda herhangi bir kusurum yoktur" ifadelerini kullandı.