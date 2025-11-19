Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Böcek ailesinin zehirlenme olayı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheliden 6'sı sulh cezaya sevk edildi

Böcek ailesinin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, 6'sı tutuklama talebiyle, bir tanesi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 21:02

ailesinin iddiasıyla ölümü sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, 6'sı tutuklama talebiyle, bir tanesi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler arasında ailenin kaldığı otelin sahibi ve o otelde yapan şirket yetkilisi de var.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Böcek ailesinin zehirlenme olayı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheliden 6'sı sulh cezaya sevk edildi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazı savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

"İLAÇLAMA İŞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SERTİFİKAM YOKTUR"

İlaçlama firması yetkilisi Şüpheli Zeki K. ifadesinde, "DSS şirketi bana aittir. Ben bu şirketi 6-7 yıl önce kurdum. Şirkete ait bir iş yeri yoktur home ofis olarak çalışırız. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Oğlum Serkan bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını bu şirket üzerinden yapmıştık. Serkan benim yanımda çalışırken kesinlikle ilaçlama işi yapmıyordu. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla herhangi bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini Doğan C. yapar. İlaçlama işlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim. İlaçları nereden aldığımızı bilmiyorum. 11 Kasım günü bir telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini odanın birinde böcek olduğunu ve ilaçlama yaptıracağını söyledi. Ben de Doğan C.’yi yönlendirdim. Doğan C. tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben hangi otele gittiğini dahi bilmiyorum. Olayda herhangi bir kusurum yoktur" dedi.

Böcek ailesinin zehirlenme olayı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheliden 6'sı sulh cezaya sevk edildi

"OLAYDA HERHANGİ BİR KUSURUM YOKTUR"

İlaçlamayı yapan şüpheli Doğan C. ise, "DSS İlaçlama şirketinde 2-3 aydır çalışmaktayım. Olayın meydana geldiği Harbour Suits isimli iş yerinde 2025 yılı Ağustos ayında ilaçlama yapmıştım. 11 Kasım günü gelen arama üzerine ilaçlama yapmak üzere otele gittim. Buradaki görevlinin gösterdiği odada ilaçlama işlemi yaptım. Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçları kullandım. Bu ilaçları su ile karıştırarak püskürtme yolu ile kullandım. Aynı oda içerisinde belli aralıklar ile 16-17 bölgeye jel böcek ilacını koydum. İlaçlama yapmadan önce tuvalet kapısı ve havalandırmayı kağıt bant ile kapattım. İlaçlama yaptıktan sonra odanın kapısını bantlayarak otelden ayrıldım. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Polis ekiplerine kullanmış olduğum ilaçları verdim. Olayda herhangi bir kusurum yoktur" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Böcek ailesinden sonra Fatih'te bir zehirlenme daha! Hollanda'dan gelip hastanelik oldular
ETİKETLER
#ölüm
#zehirlenme
#şüpheli
#ilaçlama
#böcek
#Hakime Sevk
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.