Gündem
Böcek ailesinin olayında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Almanya’dan turistik amaçla ’a gelen ve iddiasıyla hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin olayında incelemeler sürüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

"İLAÇLAMA İŞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SERTİFİKAM YOKTUR"

firması yetkilisi Zeki K. ifadesinde, "DSS şirketi bana aittir. Ben bu şirketi 6-7 yıl önce kurdum. Şirkete ait bir iş yeri yoktur home ofis olarak çalışırız. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Oğlum Serkan bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını bu şirket üzerinden yapmıştık. Serkan benim yanımda çalışırken kesinlikle ilaçlama işi yapmıyordu. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla herhangi bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini Doğan C. yapar. İlaçlama işlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim. İlaçları nereden aldığımızı bilmiyorum. 11 Kasım günü bir telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini odanın birinde böcek olduğunu ve ilaçlama yaptıracağını söyledi. Ben de Doğan C.’yi yönlendirdim. Doğan C. tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben hangi otele gittiğini dahi bilmiyorum. Olayda herhangi bir kusurum yoktur" dedi.

Böcek ailesinin olayında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

"OLAYDA HERHANGİ BİR KUSURUM YOKTUR"

İlaçlamayı yapan şüpheli Doğan C. ise, "DSS İlaçlama şirketinde 2-3 aydır çalışmaktayım. Olayın meydana geldiği Harbour Suits isimli iş yerinde 2025 yılı Ağustos ayında ilaçlama yapmıştım. 11 Kasım günü gelen arama üzerine ilaçlama yapmak üzere otele gittim. Buradaki görevlinin gösterdiği odada ilaçlama işlemi yaptım. Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçları kullandım. Bu ilaçları su ile karıştırarak püskürtme yolu ile kullandım. Aynı oda içerisinde belli aralıklar ile 16-17 bölgeye jel böcek ilacını koydum. İlaçlama yapmadan önce tuvalet kapısı ve havalandırmayı kağıt bant ile kapattım. İlaçlama yaptıktan sonra odanın kapısını bantlayarak otelden ayrıldım. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Polis ekiplerine kullanmış olduğum ilaçları verdim. Olayda herhangi bir kusurum yoktur" ifadelerini kullandı.

Böcek ailesinin olayında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

"AYNI ŞİRKETE AĞUSTOS AYINDA DA İLAÇLAMA YAPTIRMIŞTIK"

Şüpheli Hakan O. ise, "Harbour Suits isimli iş yerini yaklaşık 5-6 ay önce devraldım. Ben şeker hastası olduğum için bacağımdan rahatsızlandım bu nedenle yaklaşık 3 aydır otele gidemiyorum. Bu süreçte otelle ilgili tüm işleri Halil D. yapar. Halil D. 10 Kasım günü beni arayarak otelin bir odasından böcek şikayeti geldiğini söyledi. Ben de kendisine ilaçlama firmasını çağırmasını söyledim. Halil D. benden aldığı talimat ile daha önceden ilaçlama işlemi yaptırdığımız DSS firması ile iletişime geçmiş. Bunun sonucunda 11 Kasım günü ilaçlama yapılmış. İlaçlama işlemi bittikten sonra oda yaklaşık 2-3 gün boyunca kapalı kalır. Sonrasında temizleme işlemi yapılarak kullanıma açılır. Benim ve çalışanlarımın ilaçlama işlemi ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı şirkete ağustos ayında da ilaçlama yaptırmıştık. Herhangi bir sıkıntı yaşamamıştık. Ben bu şirkete sertifikaları olup olmadığını sormadım" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber
Böcek ailesinin zehirlenme olayı sonrası kritik öneri! Uzman isim tedbirleri açıkladı
ETİKETLER
#istanbul
#zehirlenme
#şüpheli
#ilaçlama
#Böcek Ailesi
#Gündem
