İsrail ateşkesi bir kez daha bozdu: Gazze'ye saldırdı

İsrail ordusu yine ateşkesi ihlal ederek Gazze'yi bombaladı. Anlaşma kapsamında çekildiği bölgeye bomba yağdırmasıyla ilk belirlemelere göre çok sayıda can kaybı var.

İsrail ateşkesi bir kez daha bozdu: Gazze'ye saldırdı
İsrail yine ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi genelinde saldırı düzenledi. Gazze kentindeki Zeytun ve Şucaiye mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesi hedef alındı.

İsrail ateşkesi bir kez daha bozdu: Gazze'ye saldırdı

ÇEKİLDİĞİ BÖLGELERE SALDIRDI

Gazze Sivil Savunma Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Sözcülük açıklamasında, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde yaşamını yitirenler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu da aktarıldı.

İsrail ateşkesi bir kez daha bozdu: Gazze'ye saldırdı

Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze kentindeki Zeytun ve Şucaiye mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" içindeki İsrail askerlerine ateş açıldığı ancak herhangi bir yaralı olmadığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunun karşılık olarak Gazze genelinde "'a ait olduğunu" iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenlediği aktarıldı.

