Televizyon satın alacaklara bilim insanlarından uyarı: 'Bu modeller para israfı'

Bilim insanları, ultra yüksek çözünürlüklü televizyonlara yapılan yatırımın çoğu kişi için gereksiz olduğuna dikkat çekti. Cambridge Üniversitesi ve Meta Reality Labs ortaklığıyla yürütülen yeni bir çalışmaya göre, insan gözünün çözünürlük sınırı, 4K ve 8K ekranların sunduğu ekstra detayları algılamakta yetersiz kalıyor.

Tüketicilerin daha net bir görüntü bekleyerek harcadığı fazla paranın, ortalama izleyici için bir fark yapmayacağı öne sürülüyor.

8K EKRANLARA YÜKSEK ÜCRET ÖDEMENİN MANASI YOK

Yeni nesil televizyonlar, görüntü kalitesini 'çözünürlük' adı verilen piksel sayısıyla tanımlıyor. Yatay eksende yaklaşık 4.000 piksel içeren ekranlara 4K, yaklaşık 8.000 piksel (çoğu 7.680 x 4.320 piksel, yani yaklaşık 33 milyon piksel) içerenlere ise 8K deniliyor. Genel kanı, ne kadar çok piksel olursa görüntünün o kadar detaylı ve net olacağı yönünde.

Ancak son teknoloji 8K televizyonların, eski yüksek çözünürlüklü modellere kıyasla binlerce TL daha pahalı olduğu düşünüldüğünde, tüketicilerin harcamanın gerçekten buna değip değmeyeceğini bilmesi kritik önem taşıyor.

Ekran teknolojisindeki devasa ilerlemelere rağmen, insan gözünün görüntüdeki iyileşmeleri tespit edip edemeyeceği konusunda ciddi bir araştırma eksikliği bulunuyordu.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Rafał Mantiuk şunları söyledi: "Ekranınızda ne kadar çok piksel olursa, sistem o kadar az verimli olur, maliyeti artar ve çalışması için daha fazla işlem gücü gerekir. Bu nedenle ekran çözünürlüğünü daha fazla artırmanın mantıksız hale geldiği noktayı bilmek istedik."

GÖZÜN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ SANILANDAN DÜŞÜK

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, katılımcıların görüş alanının bir dereceye sığabilecek piksel sayısını ölçen "derece başına piksel" (PPD) değeri test edildi. Katılımcılar, ekrandaki gri tonlarında veya renk geçişlerine sahip desenlere baktı ve çizgileri görüp göremedikleri soruldu.

Testler, görüş alanının merkezi ve çevresel bölgelerinde tekrarlandı.

Araştırmacılar, gözün çözünürlüğünün daha önce düşünülenden biraz daha yüksek olduğunu buldu. Ancak Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Maliha Ashraf, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Çoğu insan için 4K'nın ötesine geçmeye değmez; normal bir mesafede oturduğunuzda, gözleriniz 8K'nın sağladığı ekstra detayı gerçekten göremez" ifadesini kullandı.

Dr. Ashraf, iyi bir 4K TV'nin zaten insanların yüzde 95'inin ayırt edebileceğinden daha keskin olduğunu ekledi.

ORTALAMA BİR OTURMA ODASI İÇİN EN İDEAL EKRAN

Çözünürlüğü etkileyen faktörler arasında TV'nin boyutu, izleme mesafesi ve odanın karanlık derecesi bulunuyor.

Araştırma sonuçlarına göre, bir oturma odasında televizyon ile kanepe arasındaki mesafe 2,5 metre kabul edildiğinde, 44 inçlik bir 4K veya 8K ekran, aynı boyuttaki Quad HD TV'den daha fazla fayda sağlamıyor.

İki metreden daha uzakta oturan bir izleyici 100 inçlik bir ekranda bile 4K ve 8K arasındaki farkı ayırt edemiyor. Üç metre uzakta oturan birinin, 4K ekranın tüm potansiyelinden yararlanması için ise 60 inçlik devasa bir ekrana ihtiyacı var.

Dr. Ashraf, kullanıcıların monitöre çok yakın oturduğu ve küçük detaylara baktığı profesyonel monitörler için daha yüksek çözünürlüğün faydalı olabileceğini belirtti. Örneğin monitörden bir metreden daha az uzakta oturan bir kullanıcı, küçük bir ekranda bile 8K ekranın tüm potansiyelini görebilir.