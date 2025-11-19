Dünya Kupası katılım parası ne kadar? İşte 2026 Dünya Kupası muhtemel para ödülleri

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunda aldığı sonuçlar, turnuvanın finansal getirilerine yönelik ilgiyi artırdı. FIFA’nın açıklamaya hazırladığı resmi ödül tablosu ise 5 Aralık’taki grup kura çekimlerinin ardından netleşecek.

DÜNYA KUPASI KATILIM PARASI 2026

A Milli Takım’ın finallere kalması halinde alacağı 13 milyon dolarlık katılım bedeli, turnuvanın en temel gelir kalemi olarak dikkat çekiyor. Grup aşamasında ise her galibiyete 2 milyon dolar, beraberliğe ise 1 milyon dolar verilecek. 2026 Dünya Kupası’nın genişleyen formatı kapsamında, gruplardaki puan dağılımlarının ülkelerin bütçelerine sağlayacağı katkı da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.

Turnuvada dağıtılması beklenen toplam ödül havuzunun yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine yaklaşacağı belirtiliyor. Bu rakam, 2022 Dünya Kupası’nda Katar’da dağıtılan 440 milyon dolarlık ödülün oldukça üzerine çıkıyor. Dünya Kupası finallerine katılmanın uluslararası arenadaki prestijine ek olarak, katılım bedeli ve performans ödemeleriyle birlikte ülkelerin ekonomilerine yönelen maddi katkılar ön plana çıkıyor.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KAÇ PARA ALIYOR?

2022 Dünya Kupası’nda şampiyon olan Arjantin’in 42 milyon dolar kazanması sonrasında, 2026 Dünya Kupası’nda bu tutarın neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Yeni turnuvada şampiyon takımın yaklaşık 80 milyon dolar civarında bir ödül alacağı öngörülüyor. Bu yükseliş, turnuvanın büyüyen yapısı ve FIFA’nın yeni finansal planlamalarıyla birlikte artan ödül havuzunun bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Finale yükselen takımlar için belirlenmiş ödüller arasında finalistlere 30 milyon dolar verilmesi dikkat çekiyor. Yarı final, çeyrek final ve son 16 turlarına ayrılan rakamlarla birlikte, finallere ulaşan takımların gelirlerinde ciddi bir artış söz konusu olacak.

2026 DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLLERİ

2026 Dünya Kupası’nda para ödülü dağılımının önemli basamaklarından biri son 16 turu olarak öne çıkıyor. Bu aşamaya yükselen takımlar 7.5 milyon dolar kazanıyor. Çeyrek finale yükselen ülkeler ise 13 milyon 125 bin dolar almaya hak kazanıyor.

Yarı finale kalan takımlara 21 milyon dolar verilecek. Finalistin aldığı 30 milyon dolar ve 40 milyon dolarlık şampiyonluk ödülüyle birlikte, Dünya Kupası para ödülleri ülkelerin kasasına önemli bir katkı sağlıyor. Ödül havuzunun resmi olarak 5 Aralık’ta açıklanmasıyla birlikte rakamların kesinleşmesi bekleniyor.