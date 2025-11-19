Menü Kapat
19°
Fatih'te otelde şüpheli bir ölüm daha! Almanya'dan geldi, kaldığı odada fenalaştı

Fatih'te otelde bir ölüm daha yaşandı. Almanya'dan fuar için İstanbul'a geldiği öğrenilen Gürhan Takıl, isimli şahıs fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hiçbir rahatsızlığı olmadığı belirtilen Takıl kurtarılamadı.

Türkiye 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek ölümünün şokunu atlatamamışken yaşanan vakaları şüphe uyandırmaya devam ediyor.

FUAR İÇİN İSTANBUL'A GELDİ OTELDE FENALAŞTI

'da ikamet eden ve 'a fuar için geldiği öğrenilen lojistik firması çalışanı Gürhan Takıl 9 Kasım gece saat 02.40 sıralarında Fatih Muhsine Hatun Mahallesi Samsa Sokak'taki otelde fenalaştı. Gece saatlerinde rahatsızlanarak nefes darlığı ve terleme şikayetiyle İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Takıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen Takıl, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fatih'te otelde şüpheli bir ölüm daha! Almanya'dan geldi, kaldığı odada fenalaştı
İstanbul'da gemide zehirlenme! Bir kişi hayatını kaybetti

DARP VE YARA İZİ BULUNAMADI, HERHANGİ BİR HASTALIĞI YOK

İhbar üzerine hastaneye ve otele Fatih Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gürhan Takıl’ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Yakınları, Takıl’ın herhangi bir hastalığının bulunmadığını genel sağlık durumunun iyi olduğunu, alkol kullanmadığını belirtti.
18 Kasım'da İstanbul’a gelen Takıl’ın Fatih’te çeşitli yemekler yediği ve daha sonra otele gittiği öğrenildi. Gürhan Takıl’ın otele gittikten sonra kendini kötü hissetmesi üzerine önce arkadaşlarını ardından 112 Acil Servisi aradığı ortaya çıktı.
sahibi ise, otelde yaklaşık 1 yıl önce ilaçlama yaptıklarını söyledi. Hastanede hayatını kaybeden Takıl’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Böcek ailesinin zehirlenme olayı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheliden 6'sı sulh cezaya sevk edildi
Böcek ailesinden sonra Fatih'te bir zehirlenme daha! Hollanda'dan gelip hastanelik oldular
