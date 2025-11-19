TBMM'de 'suça sürüklenen çocuklar' için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, çocuk yaştaki bireylerin suça karışmasına sebep olan etkenler ve önleyici çalışmaların incelenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL 200 BİNİ AŞKIN ÇOCUK İŞLEM GÖRDÜ

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle siyasi partilerin, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocukların suça sürüklenmesinin bireysel davranışlarının değil, toplumsal bir kırılmanın göstergesi olduğunu belirterek, TÜİK verilerine göre 2024'te 202 bin 778 çocuğun suça sürüklenmeleri nedeniyle işlem gördüğünü söyledi.

Şiddet içeren dijital içeriklerin de çocukları suça özendirdiğine işaret eden Esen, aile, okul, sosyal hizmet sistemlerinin ise bu yeni dijital suç dinamiklerine karşı hazırlıksız olduğunun görüldüğünü söyledi. Bu nedenle çözümün cezayı artırmak ya da yeni cezaevi yapmak olmadığını dile getiren Esen, "İhtiyacımız olan, etkin, koruyucu, önleyici tedbirler, bakanlıklar arası eş güdümlü çalışan dijital veri sistemi, izleme, denetleme sistemleri ve hayata tutunduran, suç döngüsünden çıkaran etkili rehabilitasyonlar. Cezalandırmayı değil, çocuğu suçun yörüngesinden çıkarmayı hedeflemek asıl olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"KORUYUCU ONARICI MEKANİZMALAR GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, çocuğun korunmasını yalnızca bir sosyal politika başlığı değil, devletin bekası ve milletin istikbali açısından stratejik bir mesele olarak gördüklerini vurguladı.

Anayasa'nın çocuğu korumayı devlete görev olarak verdiğine işaret eden Küçük, "Bizler de bu Meclis çatısı altında siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, çocuk söz konusu olduğunda aynı hassasiyetle hareket etmek zorundayız." dedi.

Küçük, suça sürüklenen çocuk meselesine sadece güvenlik eksenli bakılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bir çocuk suça sürüklenmişse orada eğitimden sosyal hizmete, aileden çevreye kadar pek çok alanda ihmal ve eksiklik var demektir. Çocuğu suçun faili değil, çoğu zaman mağduru olarak görmek, cezalandırmaktan çok koruyucu, onarıcı mekanizmalar geliştirmek zorundayız. Tüm bu nedenlerle çocukların karşılaştığı sorunların ve mevcut politikaların TBMM tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYON KURULMASI KABUL EDİLDİ

Genel Kurulda, görüşmelerin ardından yapılan oylamada, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.