Suça sürüklenen çocuk? Gaziantep'te şoke eden görüntüler: Rastgele ateş açtılar

Gaziantep’te 18 yaşından küçük olduğu belirlenen 3 çocuk, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş ettiği anlar izleyenleri şoke etti. Şüphelilerin pompalı tüfekle çevredeki binalara aldırış etmeden ateş etmesi dikkatlerden kaçmadı.

3'Ü DE YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Pompalı tüfekle ateş etme anları görüntülere yansıyan 3 şahıs yakalandı.

VALİLİKTEN GEREĞİ YAPILDI AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden 'gereği yapıldı' başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15.11.2025 günü sosyal medyada görülen pompalı tüfek teşhiri ve havaya ateş edilmesi görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmiş, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Çocuk Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olayla bağlantılı 3 şahıs tespit edilerek, olayda kullanılan tüfek ile birlikte yakalanmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"

"CAYDIRICI CEZA VERİLMİYOR"

Öte yandan görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok kişi 18 yaş altı suçluların bu tarz suçlarda caydırıcı cezalar almadığı için tepki gösterdi.