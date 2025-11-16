Menü Kapat
Yaşam
Suça sürüklenen çocuk? Gaziantep'te şoke eden görüntüler: Rastgele ateş açtılar

Gaziantep'te 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 kendini bilmez, ellerine aldıkları pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, 3 şahsı yakaladı.

’te 18 yaşından küçük olduğu belirlenen 3 çocuk, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş ettiği anlar izleyenleri şoke etti. Şüphelilerin pompalı tüfekle çevredeki binalara aldırış etmeden ateş etmesi dikkatlerden kaçmadı.

3'Ü DE YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziantep Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Pompalı tüfekle anları görüntülere yansıyan 3 şahıs yakalandı.

Suça sürüklenen çocuk? Gaziantep'te şoke eden görüntüler: Rastgele ateş açtılar

VALİLİKTEN GEREĞİ YAPILDI AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden 'gereği yapıldı' başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15.11.2025 günü sosyal medyada görülen teşhiri ve havaya ateş edilmesi görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmiş, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Çocuk Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olayla bağlantılı 3 şahıs tespit edilerek, olayda kullanılan tüfek ile birlikte yakalanmıştır. ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"

Suça sürüklenen çocuk? Gaziantep'te şoke eden görüntüler: Rastgele ateş açtılar

"CAYDIRICI CEZA VERİLMİYOR"

Öte yandan görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok kişi 18 yaş altı suçluların bu tarz suçlarda caydırıcı cezalar almadığı için tepki gösterdi.

