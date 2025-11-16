Gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada! Ayırmak yerine taktik verdiler

Sultangazi’de bir parktaki basketbol sahasına giren iki genç, öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga dakikalarca devam ederken gençlerin arkadaşları müdahale ederek ayırmak yerine kavgayı futbol maçı izler gibi izlediler. İzleyenlerin zaman zaman tezahürat edip taktik verdiği kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.