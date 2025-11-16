Scooter sürerken hayatını kaybetti! 12 yaşındaki çocuk feci kazadan kurtulamadı

Sultanbeyli’de 35 yaşındaki N.Ç. (35) yönetimindeki otomobil, elektrikli scooter ile seyir halinde olan 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu'ya çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle yol savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikleri çocuğu hastaneye kaldırdı. Ancak küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.