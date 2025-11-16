Nevşehir'de kediye çarpmamak için frene basan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Kaza, 2000 Evler Mahallesi 77. Sokak üzerinde meydana geldi. Emrah K. idaresindeki 50 AEG 530 plakalı motosikletiyle ilerlerken, önüne fırlayan kediye çarpmamak için sert fren yaptı. Dengesini kaybeden sürücü, motosikletten düşerek yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen sürücünün bulunduğu bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye kaza yerinde ilk müdahalesi yapılırken, daha sonra ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.