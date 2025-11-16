Zincirleme kaza kameraya böyle yansıdı! Batçıktaki kuyruğu görmeyen sürücü önündeki aracın üzerine çıktı

Bursa’da önünde duran araçları fark edemeyen sürücü hızla en arkadaki aracın üzerine çıktı. Arkadan gelen aracın darbesiyle zincirleme kaza oluşurken tehlike dolu anlar karşı şeritteki aracın kameralarına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesinde korkutan bir zincirleme kaza yaşandı. Meyil sebebiyle batçıktaki otomobillerin durduğunu göremeyen sürücü hemen önündeki aracın da sağ tarafa geçmesiyle frene bile basamadan önündeki aracın üzerine çıktı. 4 aracın etkilendiği zincirleme kazanın görüntüleri anbean karşı yönden gelen otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla yol tekrar çift şerit olarak trafiğe açıldı.