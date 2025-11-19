Beşiktaş Türk Telekom maç sonucu kaç kaç? EuroCup'ta Türkiye gecesi

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Türk Telekom'u 93-84 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, grupta 6. zaferini aldı. Başkent ekibi ise 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez kaybetti.

Mücadeleye 5-0'lık başlangıç yapan Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 29-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı 11'e yükselten konuk ekip, soyunma odasına 50-39 üstün girdi.

Dengeli bir mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyodu da 71-61 önde geçti.

Son periyotta üstünlüğünü sürdürmeye devam eden Beşiktaş GAİN, karşılaşmayı 93-84 kazandı.