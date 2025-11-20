Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 20.11.2025

Makas atan sürücü bir aileyi yıktı: 6 aylık Kaan bebek hayatını kaybetti

Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda alkollü sürücü makas atma tutkusuyla bir aileyi paramparça etti. Çarptığı araçtaki 6 aylık Kaan bebek yaşamını yitirdi.

20.11.2025
20.11.2025
İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda sürücüsünün makas atarak gittiği ileri sürülen araç, aynı yöne seyreden başka otomobile çarptı. Kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü ise tutuklandı.

Makas atan sürücü bir aileyi yıktı: 6 aylık Kaan bebek hayatını kaybetti

MAKAS ATARKEN ARACA ÇARPTI


Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi E-5 Kuzey yolunda 18 Kasım saat 23.50 sıralarında aracıyla makas atarak ilerlediği ileri sürülen Emre Talha S. (24) isimli sürücü, aynı yöne giden Yasin Gökhan Erik (40) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Makas atan sürücü bir aileyi yıktı: 6 aylık Kaan bebek hayatını kaybetti


6 AYLIK KAAN BEBEK ÖLDÜ

Kazada sürücü Yasin Gökhan Erik ve eşi Merve Öztürk Erik yaralandı, 6 aylık bebekleri Kaan Erik ise ağır yaralı olarak Mimarsinan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan anne ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minik Kaan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise, şüpheli sürücü Emre Talha S.’yi yakaladı. Yapılan kontrolde sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Emre Talha S. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Emre Talha S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anne ve babanın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

