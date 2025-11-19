Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Trafik kavgasında öldürülen Abdullah Coşkun'un çocukları konuştu: Kanseri yendi maganda kurbanı oldu

Giresun'da yaşanan yol verme kavgasında öğretmen Abdullah Coşkun'un ölümü olayı dehşete düşürdü. Coşkun'un kızı babasının hastalığına dair sürecini anlatarak aileye yaşatılan dramı anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 18:37

'un Keşap ilçesinde trafikte yaşanan tartışma sonucu darp edilerek hayatını kaybeden Abdullah Coşkun'un çocukları konuştu. Coşkun'un çocukları, "Kanseri yenen babamız trafik magandasının kurbanı oldu. Babamız geri gelmez ancak yerini bulsun, başkalarının canı yanmasın" dedi.

Trafik kavgasında öldürülen Abdullah Coşkun'un çocukları konuştu: Kanseri yendi maganda kurbanı oldu

Olay, Keşap'ın Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Karakoç Köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden İ.İ.'nin araçtan inerek Abdullah Coşkun'un bulunduğu araca yöneldiği, taraflar arasında fiziki müdahale yaşandığı belirtildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Coşkun, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babasının öldürüldüğü kavganın nasıl başladığını anlatan kızı Ayşe Coşkun, "Annemle babam seyahat ederken araçtan arkadan hafif bir ses duyuyorlar ve durup bakmak istiyorlar. O sırada başka bir araç gelip önlerinde duruyor. Babam camı açıp ne olduğunu sormaya çalışırken sürücü yumrukla vurmaya başlıyor. Ardından babamı araçtan çekip dışarı çıkarıyor ve darp etmeye devam ediyor. Cenazesinde de yüzünde izleri vardı, ayrıca başına bir cisimle vurulduğu belli olan izler mevcuttu" dedi.

Trafik kavgasında öldürülen Abdullah Coşkun'un çocukları konuştu: Kanseri yendi maganda kurbanı oldu

"BABAM KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU"

Babasının uzun yıllar akciğer kanseri tedavisi gördüğünü anlatan Coşkun, "Babam tedavi görüyordu. Kanser hücreleri temizlenmişti ve izlem sürecindeydi. Son bir yıldır hiçbir olumsuz bulgu yoktu. Bunun mutluluğunu yaşıyordu ve annemle birlikte memleketine geliyordu. Kanseri yenmişti ancak trafik magandasının kurbanı oldu. Babamız geri gelmez ancak adalet yerini bulsun, başkalarının canı yanmasın. Bu yüzden en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Abdullah Coşkun'un oğlu Emrah Coşkun ise, "Bu olayı gören, görüntüsü ya da bilgisi olanların adaletin sağlanmasına yardımcı olmasını bekliyoruz" çağrısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Böcek ailesi geçen yıl İstanbul'da trafik kazası geçirmiş! Hastaneye götüren taksici her detayı anlattı
ETİKETLER
#trafik kazası
#darbe
#cinayet
#Giresun
#adalet
#Keşap
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.