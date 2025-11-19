Trafik kavgasında öldürülen Abdullah Coşkun'un çocukları konuştu: Kanseri yendi maganda kurbanı oldu

Giresun'un Keşap ilçesinde trafikte yaşanan tartışma sonucu darp edilerek hayatını kaybeden Abdullah Coşkun'un çocukları konuştu. Coşkun'un çocukları, "Kanseri yenen babamız trafik magandasının kurbanı oldu. Babamız geri gelmez ancak adalet yerini bulsun, başkalarının canı yanmasın" dedi.

Olay, Keşap'ın Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Karakoç Köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden İ.İ.'nin araçtan inerek Abdullah Coşkun'un bulunduğu araca yöneldiği, taraflar arasında fiziki müdahale yaşandığı belirtildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Coşkun, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babasının öldürüldüğü kavganın nasıl başladığını anlatan kızı Ayşe Coşkun, "Annemle babam seyahat ederken araçtan arkadan hafif bir ses duyuyorlar ve durup bakmak istiyorlar. O sırada başka bir araç gelip önlerinde duruyor. Babam camı açıp ne olduğunu sormaya çalışırken sürücü yumrukla vurmaya başlıyor. Ardından babamı araçtan çekip dışarı çıkarıyor ve darp etmeye devam ediyor. Cenazesinde de yüzünde darbe izleri vardı, ayrıca başına bir cisimle vurulduğu belli olan izler mevcuttu" dedi.

"BABAM KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU"

Babasının uzun yıllar akciğer kanseri tedavisi gördüğünü anlatan Coşkun, "Babam tedavi görüyordu. Kanser hücreleri temizlenmişti ve izlem sürecindeydi. Son bir yıldır hiçbir olumsuz bulgu yoktu. Bunun mutluluğunu yaşıyordu ve annemle birlikte memleketine geliyordu. Kanseri yenmişti ancak trafik magandasının kurbanı oldu. Babamız geri gelmez ancak adalet yerini bulsun, başkalarının canı yanmasın. Bu yüzden en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Abdullah Coşkun'un oğlu Emrah Coşkun ise, "Bu olayı gören, görüntüsü ya da bilgisi olanların adaletin sağlanmasına yardımcı olmasını bekliyoruz" çağrısında bulundu.