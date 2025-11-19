Parasosyal ne demek ne anlama geliyor? Cambridge Sözlüğü 2025’in kelimesini seçti

Cambridge Sözlüğü, 2025 yılının kelimesini ilan etti. Sözlük, yılın kelimesi olarak parasosyali belirledi.

Daha önce akademik bağlamda kullanılan bu kelime, haberlerde ve sosyal medyada yaygınlaşmasıyla 2023 yılında Cambridge Sözlüğü’ne eklenmişti.

PARASOSYAL NE DEMEK?

Parasosyal sıfatı, bir kişinin tanımadığı ünlü bir birey, kitap, film, TV dizisi karakterleri veya yapay zekâ ile arasında kurduğu ilişkiyi ifade etmek için kullanılıyor.

Parasosyal yas ise bir kişinin ünlü bir kişi veya bir dizi/kitap karakterinin ölümünden sonra yaşadığı kederi ifade ediyor.

Cambridge Üniversitesi Deneysel Sosyal Psikoloji Profesörü Simone Schnall ise parasosyal ilişkilerin çevrim içi etkileşim biçimini yeniden tanımladığını vurguladı.