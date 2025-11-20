İSTANBUL SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026 YILI 12 AYLIK MALZEMELİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/2031195
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ- SULTANGAZİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|1.2. Adresi
|:
|50. YIL MAHALLESİ A-2 CADDESİ SULTANGAZİ/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02124755065
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|12.12.2025 - 10:00
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|İSTANBUL SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ TOPLANTI SALONU
3- İhale konusu hizmet alımının
|3.1 Adı
|:
|2026 YILI 12 AYLIK MALZEMELİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|73 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2026
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2026
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.
|4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler:
1 Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
|4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
|Asansör yüklenici / bakımcı firması ''Asansör Monte Eden veya Üretici'' firma olduğunu gösteren belge sahibi olacaktır (H modül, G modül v.b.) Bakım yapacak olan asansör firması Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TSE-HYB 12255 belgesi
FM 200 gazlı söndürme sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 13345 ve TS 13905 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi
Hemşire Çağrı Sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 13426 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya en az bir Hemşire Çağrı Sistemine üretici firmasından Yetkili Servis Belgesi
Isıtma tesisatı grubunda bulunan kazan ve kombi cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS12676 veya TS12865 TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) veya en az bir adet kazan üretici firmalarından güncel Yetkili Servis Belgesini
İstekli firmanın yaptıracağı bütün işler için TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
Jeneratör cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TSE-HYB 12650 Hizmet Yeterlilik Belgesi
Kamera Sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12540 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi
Soğutma ve havalandırma tesisatı grubunda bulunanlar için TS 12850 ve TS 13905 TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Yetkili Servis Belgesi
Telefon santralleri cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12739 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi
TS 12873 ve TS 12852 TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi (Pompalar Atık ve Temiz Su, Yağ, Hidrofor, Basınçlı Kaplar ve Tanklar, Akaryakıt, LPG, CNG) veya en az bir pompa grubu üretici firmasından Yetkili Servis Belgesi
UPS cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TSE-HYB 12643 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya en az bir adet üretici firmalarından güncel Yetkili Servis Belgesi
Yangın Algılama ve İhbar Sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 13345 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya en az bir Yangın Algılama ve İhbar Sistemi üreticisi firmasından Yetkili Servis Belgesi
Yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo ve hücreler grubuna ait isteklinin bakımları yapacak personel ile ilgili Güncel Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı SMM ve Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluk belgesi ve diploma fotokopisi
Yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde sorumlu elektrik mühendisi bulunması ve EMO tarafından verilen elektrik YG tesisleri işletme sorumluluğu yetki belgesi
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel, üniversite ve devlet hastaneleri ile diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış Teknik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarımı Hizmet Alımı veya Teknik Destek Hizmet Alımı veya Hastane Teknik Sistemlerinin/Cihazlarının Bakım Onarımı benzer iş olarak kabul edilecektir. Sadece personel alımına ait gerçekleştirilen işler benzer iş olarak kabul edilmeyecektir
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.