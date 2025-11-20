İSTANBUL SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

1 Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

Asansör yüklenici / bakımcı firması ''Asansör Monte Eden veya Üretici'' firma olduğunu gösteren belge sahibi olacaktır (H modül, G modül v.b.) Bakım yapacak olan asansör firması Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TSE-HYB 12255 belgesi

FM 200 gazlı söndürme sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 13345 ve TS 13905 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi

Hemşire Çağrı Sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 13426 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya en az bir Hemşire Çağrı Sistemine üretici firmasından Yetkili Servis Belgesi

Isıtma tesisatı grubunda bulunan kazan ve kombi cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS12676 veya TS12865 TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) veya en az bir adet kazan üretici firmalarından güncel Yetkili Servis Belgesini

İstekli firmanın yaptıracağı bütün işler için TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Kamera Sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12540 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi

Soğutma ve havalandırma tesisatı grubunda bulunanlar için TS 12850 ve TS 13905 TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Yetkili Servis Belgesi

Telefon santralleri cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12739 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi

TS 12873 ve TS 12852 TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi (Pompalar Atık ve Temiz Su, Yağ, Hidrofor, Basınçlı Kaplar ve Tanklar, Akaryakıt, LPG, CNG) veya en az bir pompa grubu üretici firmasından Yetkili Servis Belgesi

TÜM YÜKSEK GERİLİMLİ KUVVETLİ AKIM TESİSLETİNDEN SORUMLU ELEKTRİK MÜHENDİSİ BULUNMASI EMO TARAFINDAN VERİLEN ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YETKİ BELGESİ

UPS cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TSE-HYB 12643 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya en az bir adet üretici firmalarından güncel Yetkili Servis Belgesi

Yangın Algılama ve İhbar Sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 13345 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya en az bir Yangın Algılama ve İhbar Sistemi üreticisi firmasından Yetkili Servis Belgesi

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo ve hücreler grubuna ait isteklinin bakımları yapacak personel ile ilgili Güncel Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı SMM ve Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluk belgesi ve diploma fotokopisi