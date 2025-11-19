Menü Kapat
Gündem
 Murat Makas

Ege Denizi'nde gerginliği tırmandıran adım! Yunan unsurlar Türk teknesine ateş açtı

Ege Denizi'nde gerginliği tırmandıran Yunanistan, Türk teknesini hedef aldı. Yunan unsurlar Türk teknesine 5 el ateş açtı. Skandal olay sonrası Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye intikal etti.

Ege Denizi'nde gerginliği tırmandıran adım! Yunan unsurlar Türk teknesine ateş açtı
19.11.2025
19.11.2025
saat ikonu 23:37

Yunanistan, ’nde bir kez daha gerginliği arttırdı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki gücü karşısında pasif kalan Yunanistan Türk balıkçıları hedef alıyor.

Ege Denizi'nde gerginliği tırmandıran adım! Yunan unsurlar Türk teknesine ateş açtı

YUNAN UNSURLAR 5 EL ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre, 18 Kasım gecesi Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden "Hasip Reis 3" adlı balıkçı teknesi Didim açıklarında avlanmaya çıktı. Gece yarısında bölgeye gelen Yunan ekibi, Türk balıkçı teknesine 5 el ateş açtı. Türk balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Ege Denizi'nde gerginliği tırmandıran adım! Yunan unsurlar Türk teknesine ateş açtı

TÜRKLER BÖLGEYE İNTİKAT ETTİ

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal ederken, Yunanlılar kaçtı. Balıkçı teknesi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri nezdinde barınağa getirilirken, teknede maddi hasar meydana geldiği görüldü.

