Ege Denizi'nde gerginliği tırmandıran adım! Yunan unsurlar Türk teknesine ateş açtı

Yunanistan, Ege Denizi’nde bir kez daha gerginliği arttırdı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki gücü karşısında pasif kalan Yunanistan Türk balıkçıları hedef alıyor.

YUNAN UNSURLAR 5 EL ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre, 18 Kasım gecesi Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden "Hasip Reis 3" adlı balıkçı teknesi Didim açıklarında avlanmaya çıktı. Gece yarısında bölgeye gelen Yunan Sahil Güvenlik ekibi, Türk balıkçı teknesine 5 el ateş açtı. Türk balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

TÜRKLER BÖLGEYE İNTİKAT ETTİ

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal ederken, Yunanlılar kaçtı. Balıkçı teknesi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri nezdinde barınağa getirilirken, teknede maddi hasar meydana geldiği görüldü.