Yunanistan'dan küstah paylaşıma geri adım: Askeri uçak kazası için Türkiye'ye taziye mesajı

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından, "Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu" başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

KOMUTANDAN SAMİMİ TAZİYE MEKTUBU

"Sayın General, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi uçağın düşmesi sonucu 20 Türk Hava Kuvvetleri askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik haberi duydum... Şok ve üzüntü içinde size yazıyorum. Kelimeler böyle bir trajediyi tam olarak anlatamaz ve personelinizi kaybetmenin verdiği büyük acıyı ve üzüntüyü ifade edemez."

Mesajda, Yunan Hava Kuvvetleri adına Türk Hava Kuvvetleri Komutanı'na ve şehit ailelerine en derin taziyelerin iletilmesi istendi.

Hatırlanacağı üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan'dan dönüşü sırasında 11 Kasım'da Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.