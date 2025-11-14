Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Yunanistan'dan küstah paylaşıma geri adım: Askeri uçak kazası için Türkiye'ye taziye mesajı

Yunanistan Hava Kuvvetleri, daha önce resmi sosyal medya hesabından yaptığı C130 kargo uçaklarının yer aldığı küstah bir paylaşımı tepkiler üzerine kaldırdı. Bu geri adımın ardından, Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu Türk askeri kargo uçağı kazası için Türkiye'ye resmi bir taziye mesajı yayınladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yunanistan'dan küstah paylaşıma geri adım: Askeri uçak kazası için Türkiye'ye taziye mesajı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 00:29

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından, "Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu" başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

Yunanistan'dan küstah paylaşıma geri adım: Askeri uçak kazası için Türkiye'ye taziye mesajı

KOMUTANDAN SAMİMİ TAZİYE MEKTUBU

"Sayın General, 'ne ait C-130 tipi uçağın düşmesi sonucu 20 Türk Hava Kuvvetleri askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik haberi duydum... Şok ve üzüntü içinde size yazıyorum. Kelimeler böyle bir trajediyi tam olarak anlatamaz ve personelinizi kaybetmenin verdiği büyük acıyı ve üzüntüyü ifade edemez."

Mesajda, Yunan Hava Kuvvetleri adına Türk Hava Kuvvetleri Komutanı'na ve ailelerine en derin taziyelerin iletilmesi istendi.

Hatırlanacağı üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan'dan dönüşü sırasında 11 Kasım'da 'ın Kakheti bölgesinde düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eurofighter Typhoon karşısında cepleri yanacak! İşte Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yürüttüğü plan
Yunanistan’da önce bomba sonra silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşı Ankara'da
Kara kutunun içindeki sır! Kargo uçağı Gürcistan sınırını geçince ne oldu? Simülasyon oluşturulacak
ETİKETLER
#şehit
#gürcistan
#Türk Hava Kuvvetleri
#C-130 Düşme
#Yunanistan Hava Kuvvetleri
#Azatüşt
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.