Yunanistan’da önce bomba sonra silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yunanistan’a bağlı Girit Adası’ndan silah sesleri yükseldi. Adada yer alan Vorizia köyünde dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sonucunda 39 ve 56 yaşlarında 2 kişi hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandı belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, olayın "aileler arası husumet" olduğu ifade edildi.

ÖNCE BOMBA SONRA SİLAHLI SALDIRI

Yunan yetkililer, polis teşkilatı başkanı ve organize suçla mücadele birimi başkanı da dahil olmak üzere ülkenin üst düzey polislerinin dün Girit’e hareket ettiğini ve başkent Atina’dan bir polis ekibinin de köyü devriye gezmek üzere gönderilmesinin beklendiğini açıkladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru, saldırının cuma gecesi bir inşaat alanına yerleştirilen bombanın patlamasının ardından gerçekleştiğini söyledi.