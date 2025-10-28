Suriye'de otobüse silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Suriye'nin başkenti Şam'dan yola çıkarak Süveyda iline sefer gerçekleştiren bir yolcu otobüsüne kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Suriye resmi televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği ve yaralananların da olduğu kaydedildi.
Ancak yaralıların akıbeti ve sayısı hakkında bir bilgi paylaşılmadı.